Quais são os requisitos de apostas geralmente associados às ofertas de boas-vindas?

Publicado em 13/06/2024 às 10:03

Alterado em 13/06/2024 às 10:54

Os cassinos online vieram para ficar e já são centenas deles oferecendo seus serviços e vantagens para todo o país. Jogos de cassino foram proibidos após a Era Vargas, ainda nos anos 40. No entanto, a modalidade online, aos poucos, foi ganhando espaço entre apostadores brasileiros, já que jogos online nunca foram expressamente proibidos.

A indefinição jurídica teve fim no início deste ano, quando o presidente Lula sancionou a Lei das Bets, definindo as regras para exploração da atividade no país, além da taxação, tanto das empresas quanto dos apostadores. Abaixo fica o outro lado do tipo de oferta mais popular deste mercado.

Matemática da sorte



Pixabay

Centenas de sites de cassino disputam a atenção de novos jogadores por bônus de boas vindas. O bônus de boas-vindas é, geralmente, a oferta mais generosa oferecida por um site de cassino. Ele foi criado para atrair novos clientes, oferecendo créditos proporcionais ao valor do depósito e/ou rodadas grátis. Porém, não se trata de “dinheiro grátis”. Afinal, sites de cassino precisam fechar as contas no fim do mês, como qualquer negócio.

Este requisito foi criado justamente para garantir que o site não vai perder dinheiro. Também chamado de “wagering requirement” ou “rollover requirement”, o requisito de aposta determina o valor que um jogador deverá apostar, para poder sacar seus ganhos. Ou seja, quanto mais baixo for o requisito, melhor.

Um cassino também pode impor um requisito sobre o valor depositado, mais o valor do bônus. Se o jogador fizer um depósito de R$ 50 e ganhar mais R$ 50 de bônus, o requisito será calculado sobre R$ 100. Por exemplo, se o requisito for de 20x, o jogador deverá apostar R$ 2.000 (100x20) antes de sacar qualquer ganho.

É importante ressaltar que nem todos os jogos contribuem da mesma forma. Enquanto apostas em slots costumam contar integralmente para este critério, outros jogos podem ter porcentagens variadas. Apostas em roleta costumam contar apenas 50% para fins de requisito de aposta, enquanto jogos de mesa como blackjack e poker nem sempre são considerados.

Outros critérios importantes



Pixabay

O requisito de aposta é um dos principais critérios de qualquer promoção e, sem dúvida, o mais impopular. No entanto, é preciso também prestar atenção aos demais critérios de elegibilidade, como depósito mínimo, limite máximo do bônus, forma de pagamento e data de validade.

Os apostadores mais sortudos devem ainda se lembrar de que ganhos acima de R$ 2,2 mil serão taxados em 15% pela Receita Federal. Portanto, é fundamental manter o controle dos gastos e ganhos com jogos de cassino.



Última cartada



Consultar os Termos e Condições gerais do cassino bem como da oferta de boas-vindas é crucial para entender como a oferta funciona. Quanto mais baixo for o requisito de aposta, maiores são as chances de conseguir converter seus ganhos em dinheiro.

Por isso, se recomenda comparar diversos sites e ofertas, antes de escolher o próximo cassino online. Felizmente, existem diversos sites dedicados a comparar cassinos e promoções, onde os jogadores podem fazer esta comparação mais facilmente. Depois disso, vale a pena aproveitar o bônus com responsabilidade!