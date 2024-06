As 6 melhores seleções da Europa

Publicado em 19/06/2024 às 15:54

Alterado em 19/06/2024 às 15:58

Você sabe quais são as melhores seleções da Europa? Fazer essa classificação pode ser muito subjetivo e depende dos critérios utilizados, mas ao considerar fatores como títulos, desempenhos nas eliminatórias e o ranking da FIFA, é possível chegar nas equipes que mais se destacam.

apostas na Eurocopa

Seja você um amante de futebol, alguém que se interessa por esportes no geral ou deseja adquirir conhecimento para se entreter em, está no lugar certo. Continue a leitura para conferir uma lista com as 6 melhores seleções europeias!

1. França



A França é, atualmente, a equipe europeia mais bem classificada do mundo, e com razão. A equipe de Didier Deschamps tem alguns pontos fracos — o pragmatismo do técnico é, obviamente, um deles —, mas conta com um grande número de ótimos jogadores, que é uma mistura potente de jovens extremamente empolgados e atletas veteranos que já viram, fizeram e venceram de tudo.



O goleiro Mike Maignan, por exemplo, é considerado como um operador de milagres, enquanto William Saliba tem tido grande destaque como um dos zagueiros mais elegantes do futebol mundial. Kylian Mbappe, por sua vez, é considerado como o atacante mais impressionante da atualidade.



2. Inglaterra



A seleção da Inglaterra tem mostrado um crescimento significativo nos últimos anos. Prova disso foi conseguir chegar à final da Eurocopa de 2020 — situação em que perderam para a Itália nos pênaltis. A equipe também alcançou as semifinais da Copa do Mundo, um feito que não era alcançado desde a década de 1990.



Com elenco jovem e talentoso, a seleção da Inglaterra conta com nomes como Declan Rice, Raheem Sterling e o craque Harry Kane. O futebol inglês é considerado como um dos melhores da Europa por combinar habilidades técnicas com força física. A profundidade do elenco atual, aliás, promete manter o país como um dos maiores expoentes nos principais torneios internacionais.



3. Itália



Depois de um tempo de reconstrução, a Itália ressurgiu como uma potência e atualmente é considerada como uma das melhores seleções da Europa. A vitória na Eurocopa de 2020 foi um marco importante para a equipe, que teve um desempenho que combinou um ataque eficiente e uma defesa bastante sólida.



A seleção da Itália vem adotando um estilo de jogo mais moderno e ofensivo, que contrasta com a sua tradicional ênfase na defesa. Jogadores como Federico Chiesa e Gianluigi Donnarumma foram cruciais nas últimas conquistas. Todo esse sucesso recente é um sinal de que o país voltou a ser uma força a ser reconhecida no cenário internacional.



4. Espanha



A seleção da Espanha continua sendo uma das mais competitivas da Europa. Tudo isso graças ao combo do seu estilo de jogo característico junto com a nova geração de talentos da equipe. Conhecida pelo famoso tiki-taka, a equipe mantém a posse de bola e um jogo de passes curtos e bastante precisos.



Depois de um período de transição logo após sua época de ouro — entre 2008 a 2012 —, a Espanha tem se renovado com jogadores como Ferran Torres, Pedri e Gavi. Prova disso é o resultado alcançado na Eurocopa de 2020, em que o time alcançou as semifinais.



5. Alemanha



Conhecida por seus talentos e disciplina tática, a seleção da Alemanha é uma das potências do futebol mundial. Embora tenha enfrentado alguns desafios mais recentemente, o país continua a produzir excelentes jogadores. Com nomes como Serge Gnabry, Kai Havertz e Joshua Kimmich, a equipe está em um processo de reconstrução contínuo.



A Alemanha venceu a Copa do Mundo de 2014 — palco do inesquecível (e amargo) 7x1 — e, desde então, é vista como uma presença forte em competições internacionais. Sua capacidade de se reinventar e de integrar novos talentos à equipe principal mantém a seleção como uma força constante no futebol europeu e mundial.



6. Portugal



Portugal permanece como uma das seleções mais fortes da Europa e muito disso se deve ao desempenho do seu maior craque, Cristiano Ronaldo. As conquistas da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações da UEFA em 2019, só para citar algumas, demonstraram a capacidade do time de vencer grandes torneios.



A seleção portuguesa conta ainda com uma nova geração de talentos com nomes como Rúben Dias, João Félix e Bruno Fernandes, que contribuem incessantemente para o sucesso recente da equipe. Portugal é uma daquelas equipes que combina experiência com juventude. A presença de Cristiano Ronaldo ainda inspira e eleva ainda mais o nível de performance dos demais atletas.