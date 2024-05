Pesquisa revela que metade dos apostadores brasileiros perdem mais do que ganham: o que isso significa e por que isso acontece?

Publicado em 17/05/2024 às 20:59

Essa tendência é especialmente prevalente entre homens e jovens de 16 a 24 anos, que representam os grupos mais ativos nas apostas. O gasto médio mensal chega a R$ 263, equivalente a 20% do salário mínimo de 2023, com 30% dos apostadores gastando acima de R$100 mensais.



Por que a maioria dos apostadores brasileiros perde?

Antes de mais nada, precisamos considerar o que atrai os brasileiros para as casas de apostas. Alguns desses elementos são: bônus de boas-vindas, baixos valores de depósitos mínimos e até mesmo uma aposta de 5 reais



Além disso, devemos considerar que o número de pessoas que admitem perder mais do que ganham pode ser ainda maior do que o reportado na pesquisa.



Afinal, muitos podem ter omitido essa informação por diversos motivos, incluindo o estigma associado ao fracasso nas apostas.



Uma das principais reflexões que a pesquisa gera sobre as perdas dos brasileiros é a falta de estratégia. Em outras palavras, isso significa que grande parte dos apostadores tende a basear suas apostas esportivas em:



- Palpites aleatórios, sem uma análise profunda dos jogos mais recentes dos times;

- Escolhas de seus times favoritos, sem considerar a forma atual dos jogadores ou as condições de jogo;



- Análise somente das odds, sem uma análise estatística mais aprofundada.