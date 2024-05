Inter anuncia goleiro Fabrício e sonda outros jogadores no mercado; confira

Publicado em 21/05/2024 às 19:08

Alterado em 21/05/2024 às 19:18

O Internacional anunciou, na segunda-feira, a contratação do goleiro Fabrício, que se destacou defendendo o Nova Iguaçu na campanha do vice-campeonato do Campeonato Carioca. Aos 38 anos, chegou a Porto Alegre para fazer exame médico e se apresentou oficialmente ao Colorado.



CBF

Fabrício assinou um contrato válido até o final de 2024, demonstrando a confiança da diretoria colorada em seu potencial. O goleiro já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da, estando apto a estrear pelo Inter assim que for necessário.

CONMEBOL

Além disso, o clube gaúcho confirmou que o novo reforço está inscrito na lista de boa-fé enviada à, o que o torna elegível para disputar a Copa Libertadores da América, principal competição do continente.

Internacional A chegada de Fabrício traz experiência e qualidade ao setor defensivo do, que busca solidez para brigar por títulos na temporada.

Com passagens por diversos clubes ao longo de sua carreira, o goleiro chega com a missão de agregar valor ao elenco e contribuir para o sucesso do colorado dentro e fora de campo.



Fabrício: revelação do Campeonato Carioca



Fabrício, o novo goleiro do Internacional, já teve a oportunidade de enfrentar o Colorado nesta temporada, durante a disputa da Copa do Brasil. Agora, ele chega para reforçar o clube gaúcho, tornando-se a 11ª contratação do Inter para 2024.



O experiente goleiro traz em sua bagagem dois títulos conquistados ao longo da carreira. Ele foi campeão alagoano defendendo as cores do CSA e também levantou o troféu da Série C do Campeonato Brasileiro pelo Vila Nova.



No Nova Iguaçu, clube da Baixada Fluminense, Fabrício foi peça fundamental na campanha histórica que levou o Laranjão à final do Campeonato Carioca pela primeira vez.

Titular absoluto, o goleiro não apenas contribuiu com defesas importantes, mas também se destacou pelos lançamentos precisos, como o que garantiu a vitória sobre o Vasco e a classificação do Nova Iguaçu.



Ao longo da temporada, Fabrício disputou 16 partidas pelo Nova Iguaçu, sofrendo um total de 19 gols. Seus números e atuações consistentes chamaram a atenção do Internacional, que decidiu apostar na experiência e qualidade do goleiro para reforçar seu elenco.



Com a chegada de Fabrício, o Inter soma 11 reforços para a temporada de 2024, demonstrando a intenção de montar um elenco competitivo para brigar por títulos.

Oficial! O goleiro Fabrício, ex-Nova Iguaçu, é o novo reforço do Internacional.



Internacional demonstra interesse na contratação de Adryelson, zagueiro do Lyon



Segundo informações divulgadas pelo portal “Revista Colorada”, o clube gaúcho realizou uma pesquisa para avaliar a possibilidade de ter esse jogador em seu elenco.



esporte

Adryelson, de 25 anos, é conhecido nopor sua passagem pelo Botafogo antes de ingressar no Lyon. Porém, desde que chegou ao clube francês, o zagueiro não conseguiu se firmar como titular absoluto e tem lutado para conseguir mais minutos em campo.

O Internacional, que busca reforçar seu sistema defensivo para a sequência da temporada, vê em Adryelson uma opção interessante devido à sua experiência no futebol brasileiro e seu potencial para se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do clube gaúcho.