A tecnologia existente no futebol que talvez você não conheça

Publicado em 07/02/2024 às 10:24

Alterado em 07/02/2024 às 10:24

O futebol faz parte da cultura brasileira e está sempre presente em vários momentos da vida, seja nas cidades grandes, seja no interior. O esporte tem várias vertentes, desde o de rua, que muda várias vidas, inclusive de jogadores famosos mundialmente, até o profissional, de clubes grandes como Palmeiras, Flamengo etc.

Sabe-se que todas estas vertentes de futebol têm sua própria cultura e vão se interligar em diferentes fases da vida do torcedor ou o atleta que chega ao esporte profissional de alto nível - até mesmo o internacional.

E como não poderia deixar de ser, a tecnologia, que se expande em várias frentes empresariais mundo afora, chegou ao universo do esporte para ficar. Desde na otimização da arbitragem, com o VAR, até no mundo das apostas esportivas. Isso se percebe nos melhores sites de apostas que existem atualmente. Os recursos tecnológicos são infindáveis.

Árbitro de Vídeo (VAR)

Este árbitro é uma pessoa que analisa todos os jogos através de vídeo e não está no campo como o árbitro principal da partida. Ele se comunica com toda a equipe de arbitragem, podendo, em lances polêmicos, esclarecer algum pormenor que o árbitro de campo não viu bem, por estar longe ou por estar em um ângulo que possa gerar dúvidas. Localizado em uma sala de operações no próprio estádio de futebol, o VAR tem acesso a várias câmeras e pode aceitar a decisão do árbitro de campo ou revisá-la, sugerir mudança, com quase a mesma autoridade do juiz titular.

Essa tecnologia do VAR visa respeitar o futebol e seus lances, mantendo uma qualidade de justiça superior à que existia no passado.

Transmissão de jogos e gráficos em tempo real

Com a qualidade de câmeras melhorando a cada ano, existem mais soluções tecnológicas para a transmissão ao vivo, como Ultra HD, 4K, câmeras de ação, som e ângulos mais profissionais. Tudo isto entrega na casa do torcedor uma dimensão diferente do que ocorria há dez anos, possibilitando, no caso do apostador esportivo, confiar nos palpites e se divertir nos melhores sites de apostas que existem atualmente no Brasil. Com as tecnologias de imagem, surge também a tecnologia de gráficos, que nos dias de hoje são criados em tempo real e permitem uma percepção diferente do jogo, auxiliando as apostas com fatos que possam determinar a vitória.

Os gráficos de desempenho são feitos com o uso de softwares especialmente criados para o futebol, coletando dados e fazendo uso de sensores de movimento, GPS, desempenho físico dos jogadores, entre outros recursos.

Tecnologia da Linha do Gol (Goal-Line Technology)

Essa tecnologia foi utilizada pela primeira vez em 2012, no Mundial de Clubes, e depois oficialmente implementada na Copa do Mundo de 2014. Pode ser uma tecnologia com 10 anos, mas muitos ainda não conhecem nem sabem do que se trata.



Essa é uma tecnologia para confirmar de forma técnica se a bola passou a linha de gol, pois existem sempre muitas dúvidas sobre isso e até então nunca tinha existido um método para aferir essa informação.



A tecnologia acaba sendo muito simples, um chip dentro da bola envia ao árbitro a informação do gol, e esse chip obtém também a informação através de várias câmeras em vários ângulos apontadas às duas balizas.