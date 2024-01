Brasileiros tentam se aproximar dos argentinos em número de conquistas da Libertadores

Publicado em 15/01/2024 às 10:20

Alterado em 15/01/2024 às 10:20

Com a hegemonia recente na Copa Libertadores, os times brasileiros se aproximaram dos argentinos em número de títulos. E muitos torcedores estão utilizando o Código bonus Stake para tentar prever as próximas edições: o Brasil, afinal, empatará essa 'disputa' particular? Com 23 conquistas, faltam apenas duas para que os dois países se igualem.

Os clubes brasileiros venceram as últimas cinco edições da Copa Libertadores, diminuindo bastante uma diferença que já foi enorme. E a previsão para 2024 indica que os times daqui ainda são os grandes favoritos.

Afinal, há, atualmente, uma diferença econômica acentuada entre as equipes do Brasil e as dos demais países sul-americanos. E, em 2024, a Argentina não terá um de seus principais representantes na Copa Libertadores.

O tradicional Boca Juniors, atual vice-campeão do torneio, não conseguiu vaga para a disputa. Dessa forma, a Argentina será representada por River Plate, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo e Talleres. Além disso, o Godoy Cruz está na Pré-Libertadores.

Por outro lado, o Brasil terá diversos pesos pesados na disputa: Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense vão representar o país, enquanto o Botafogo e o Red Bull Bragantino também se aventuram na Pré-Libertadores. O cenário, portanto, é bastante favorável às equipes do Brasil.

Mas isso, é claro, não é garantia de título. Afinal, o futebol é um dos esportes mais propensos a zebras - ainda mais em um torneio mata-mata. E também não se pode dizer que os argentinos, embora em desvantagem econômica, não tenham bons jogadores. Os clubes de lá sempre revelam nomes interessantes e pelo menos um deles, o River Plate, vem mantendo um alto nível há bastante tempo.

E fora os argentinos, há outros clubes que também podem surpreender, como os colombianos, o Olimpia, do Paraguai, e o próprio Independiente del Valle, do Equador, que vem obtendo feitos interessantes nos últimos anos.

As chances de os times brasileiros diminuírem a diferença para os argentinos é alta, mas é preciso que eles encarem a competição com muita seriedade desde o início. Em uma competição mata-mata e com rivais tradicionais não há espaço para erros.

O próprio Palmeiras, no ano passado, acabou sendo eliminado pelo Boca Juniors. Da mesma forma, times como o River Plate, o Estudiantes ou o San Lorenzo podem dificultar o jogo para qualquer adversário. Mas se os brasileiros derem 100% em cada jogo, será muito difícil batê-los, pela diferença de qualidade técnica que há hoje na América do Sul.