Olimpíadas de Paris 2024: detalhes, novas modalidades e promessas brasileiras

Publicado em 19/12/2023 às 21:00

Alterado em 19/12/2023 às 21:54

. Fotos: reproduções do site dos Jogos Olímpicos

As Olimpíadas de Paris 2024 prometem ser um evento emocionante, cheio de competições acirradas, momentos inesquecíveis e novas estrelas surgindo no cenário esportivo mundial. Com a inclusão de novas modalidades e a promessa de atletas talentosos, os Jogos de Paris certamente serão um espetáculo a ser visto.

Quando e onde

As Olimpíadas de 2024 ocorrerão em Paris, França, de 26 de julho a 11 de agosto. Esta será a terceira vez que Paris sediará os Jogos Olímpicos, com as edições anteriores ocorrendo em 1900 e 1924. A cidade de Paris é conhecida por sua rica história, cultura vibrante e arquitetura icônica, e sem dúvida proporcionará um pano de fundo impressionante para os Jogos.

Modalidades esportivas

As Olimpíadas de 2024 apresentarão uma variedade de modalidades esportivas. Além dos esportes tradicionais, como atletismo, natação e ginástica, os Jogos de Paris também incluirão novas adições ao programa olímpico. Ou seja, para o apostador, será um show de atrações. No site da Pinnacle, conheça opções de apostas.

O skate, o surfe e a escalada, que fizeram sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio 2021, estarão de volta em Paris 2024. Além disso, o breaking, um estilo de dança de rua que tem suas raízes no hip-hop, fará sua estreia olímpica em Paris. Estas novas adições refletem o compromisso do Comitê Olímpico Internacional em manter os Jogos relevantes e atraentes para as novas gerações de fãs e atletas.

Novas promessas

As Olimpíadas sempre são uma plataforma para novos talentos brilharem. No Brasil, por exemplo, temos atletas promissores como Rayssa Leal no skate e Alison dos Santos no atletismo, que se destacam em suas respectivas modalidades e são fortes candidatos a medalhas.

Rayssa Leal, conhecida como “Fadinha do Skate”, surpreendeu o mundo com sua habilidade e carisma nas Olimpíadas de Tóquio, onde ganhou a medalha de prata com apenas 13 anos. Alison dos Santos, por outro lado, é um dos principais nomes do atletismo brasileiro, tendo conquistado a medalha de bronze nos 400 metros com barreiras em Tóquio.

Evento emocionante



As Olimpíadas de Paris 2024 prometem ser um evento emocionante, cheio de competições acirradas, momentos inesquecíveis e novas estrelas surgindo no cenário esportivo mundial. Com a inclusão de novas modalidades e a promessa de atletas talentosos, os Jogos de Paris certamente serão um espetáculo a ser visto.