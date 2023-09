Confira os melhores momentos de Marta em campeonatos mundiais

Considerada a Melhor Jogadora do Mundo por seis vezes (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), Marta, aos 37 anos, conta com grandes feitos. Ao longo de sua vitoriosa carreira, ela teve a oportunidade de disputar seis Copas do Mundo (2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023).



A atleta alagoana é, sem dúvidas, uma grande referência do futebol entre mulheres, não só brasileiro, mas também mundial.

Marta é a maior artilheira de todos os tempos dos Mundiais – contando o masculino e o feminino. Ela balançou as redes adversárias em 17 oportunidades. A nordestina deixou para trás nomes importantíssimos como Miroslav Klose e Ronaldo Fenômeno.

Outro ponto a ser destacado é que ela também é a maior goleadora vestindo camisa da Seleção Brasileira. Até o momento foram marcados 122 gols, em 189 jogos. No quesito partidas disputadas, a atacante fica atrás de Formiga, que tem 234 jogos, contra 117 da alagoana.



A primeira disputa de uma edição da Copa do Mundo de Marta foi em 2003, quando a mesma tinha apenas 17 anos. Na ocasião, o Brasil ficou no quinto lugar, tendo sido eliminado nas quartas de final. Quatro anos mais tarde, veio o vice-campeonato na China, diante da Alemanha.



Em 2011, a campanha foi um novo quinto lugar, com queda nas quartas. Em seguida, em 2015, as brasileiras foram até às oitavas, ficando na nona colocação geral da competição. Em 2019, a eliminação foi novamente nas oitavas, ficando em décimo.



Já em 2023, a última Copa do Mundo da Marta, realizada na Austrália e na Nova Zelândia, a participação do time da técnica Pia Sundhage foi decepcionante. A formação canarinha não passou da fase de grupos.



Era esperado que o time passasse pelo menos até a disputa das quartas de final. Equipes como Jamaica e Colômbia performaram melhor.



Mais feitos importantes da carreira da Marta como jogadora

A Marta também escreveu o seu nome nos Pan-Americanos. Na edição de 2007, realizada no Rio de Janeiro, ela faturou a medalha de ouro com o Brasil dentro do Maracanã, contra os Estados Unidos. A campanha foi de seis vitórias em seis partidas disputadas. Na ocasião, Marta também foi a artilheira da competição com 12 gols.



Nas Olimpíadas, o Brasil conta com duas medalhas de prata. Nas duas, a Marta teve participação. A primeira foi em 2004, na cidade de Atenas, na Grécia. Já a segunda foi conquistada na edição seguinte, em 2008, em Pequim, na China. São desempenhos que performaram bem nos sites de apostas.



Para agora, tudo indica que Marta vai estar presente nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, em 2024. Esta deve ser a sua última participação antes de pendurar, de vez, as chuteiras.



Entre clubes, a jogadora de 37 anos atua em uma das principais ligas de futebol feminino da atualidade: a National Women's Soccer League, dos Estados Unidos. Marta joga pelo Orlando Pride.