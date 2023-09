Grupos da Liga dos Campeões: novas e empolgantes oportunidades de apostas

A Liga dos Campeões não apenas é a competição de clubes mais prestigiada do mundo, como também é uma das mais lucrativas para os apostadores.

Afinal, contendo 32 equipes divididas em oito grupos, há muitas possibilidades de apostas em cada fase da competição.

Neste guia, são analisados dois dos prncipais grupos da Liga dos Campeões 2023/24 e os principais favoritos, desafiantes e azarões de cada um.



No site apostasonline.com.br, que agrega algumas das mais conceituadas casas de apostas do Brasil, é possível apostar na Liga dos Campeões.

Atenção às novas e empolgantes oportunidades de apostas que os grupos da Liga dos Campeões oferecem.

Grupo A: Bayern de Munique, Copenhague, Galatasaray e Manchester United

O Grupo A é um dos mais desequilibrados da competição, tendo dois gigantes europeus e dois times considerados fracos.

O Bayern de Munique é o atual campeão da Bundesliga e da Liga dos Campeões e conta com um elenco repleto de estrelas como Lewandowski, Müller, Gnabry e Kimmich.

Já o Manchester United é o vice-campeão da Premier League e da Europa League, tendo jogadores de alto nível como Pogba, Rashford, Sancho e Varane.

Ambos são os favoritos absolutos para avançar para as oitavas de final, e devem disputar a liderança do grupo.

Já no grupo dos azarões, temos o Copenhague (campeão dinamarquês) e o Galatasaray (vice-campeão turco). No entanto, podem tentar surpreender os favoritos em seus jogos em casa, aproveitando o apoio da torcida.

Dito isso, algumas apostas interessantes para este grupo são:

Quem será o artilheiro do grupo: Lewandowski é o favorito óbvio, pois é o atual artilheiro da Bundesliga e da Liga dos Campeões.

Qual equipe terá a melhor defesa do grupo: O Bayern de Munique é conhecido pelo seu ataque avassalador, mas também tem uma defesa sólida, com Neuer no gol e Upamecano na zaga.

Qual equipe surpreenderá positiva ou negativamente: O Copenhague pode surpreender positivamente se conseguir arrancar alguns pontos dos favoritos em casa, pois tem um time organizado e competitivo.

Grupo B: Arsenal, Lens, PSV e Sevilla

Enquanto isso, o Grupo B é um dos mais equilibrados da competição, com quatro times que têm chances reais de se classificar para as oitavas de final.

O Arsenal é o quarto colocado da Premier League e tem um time jovem e talentoso, com destaque para Saka, Smith Rowe e Pepe.

O Sevilla é o quarto colocado da La Liga e tem um time experiente e vencedor, com jogadores como Rakitic, Papu Gómez e En-Nesyri.

Ambos são os favoritos leves para avançar para as oitavas de final, mas devem enfrentar muita resistência dos outros dois times.

Por sua vez, o Lens é o quinto colocado da Ligue 1 e o PSV é o vice-campeão holandês e também passou pelos playoffs ao vencer o Benfica.

Ambos são os desafiantes do grupo e têm chances reais de se classificar para as oitavas de final ou para a Europa League.

Algumas apostas interessantes para este grupo são:

Quem será o artilheiro do grupo: En-Nesyri é o favorito, por ser o atual artilheiro da La Liga e tem um faro de gol impressionante.

Qual equipe terá a melhor defesa do grupo: O Sevilla é conhecido pela sua defesa consistente, com Bono no gol e Koundé na zaga.

Qual equipe surpreenderá positiva ou negativamente: O Lens pode surpreender positivamente se conseguir manter o nível que mostrou na Ligue 1 e nos playoffs, pois tem um time coeso e ofensivo. O Arsenal pode surpreender negativamente se não conseguir impor o seu jogo contra os times mais experientes, pois tem um time jovem e inconsistente.

Conclusão

Durante esse guia, nós analisamos os grupos da Liga dos Campeões 2023/24 e os principais favoritos, desafiantes e azarões de cada um.

Além disso, apresentamos algumas novas e empolgantes oportunidades de apostas que os grupos da Liga dos Campeões oferecem.

Ao final, esperamos que este artigo tenha sido útil e informativo para você e pedimos que você comente e compartilhe, caso tenha gostado.