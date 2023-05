Champions League: a maior competição de clubes de futebol do mundo

A Liga dos Campeões, organizada pela Uefa, é sem dúvida a maior competição de times de futebol do mundo. A Champions, que reúne os melhores clubes do continente europeu, atrai a atenção de milhões de fãs do esporte, em todo o globo. O caminho para virar uma competição de estrelas veio sendo trilhado com sucesso nas últimas décadas e nada aponta que a Champions venha a perder seu brilho em um futuro próximo.



Da Taça dos Clubes Campeões Europeus à Liga dos Campeões

O formato da competição tem sido alterado ao longo dos anos, mas o objetivo sempre foi o mesmo: coroar o melhor time da Europa. No início, o formato passava por reunir os vencedores das ligas de vários países europeus de cada temporada esportiva para encontrar, entre eles, o campeão da temporada seguinte.

Contudo, mais tarde, a mudança para o formato moderno de Liga dos Campeões prevaleceu sobre o princípio “purista” de reunir os times vencedores de cada país. Assim, a Champions tem hoje um sistema que é revisado a cada ano e que vai aumentando ou diminuindo o número de participantes de cada país.

Isso ajudou a garantir que todos os times mais fortes em cada momento conseguem uma vaga.

Os puristas criticaram este modelo “100% negócio”, mas o fato é que o sistema ajudou a concentrar na Champions os melhores times e os melhores jogadores, gerando um melhor espetáculo, e criando um ciclo virtuoso de cada vez maior interesse, trazendo mais patrocínios, mais dinheiro, e assim sucessivamente.



Sempre presente nas bancas de apostas esportivas

Com o crescimento do mercado de apostas esportivas online a nível planetário, o futebol vem ocupando o topo das preferências. Em muitos países, os apostadores preferem apostar nos campeonatos de seu próprio país, pois conhecem melhor os times e seus jogadores.

Mas a Champions League é muitas vezes a segunda preferência dos usuários, exatamente porque todo o mundo conhece bem os astros e os grandes times participando. Praticamente a totalidade das plataformas de apostas esportivas e cassino presentes no Brasil, como é o caso da Novibet, oferecem sempre mercados de aposta para todos os jogos da Liga dos Campeões.

No Brasil como no resto do planeta

Os dirigentes dos times europeus têm conseguido despertar milhões de fãs e espectadores na Ásia, especialmente na China, mas o poder de atração da Champions é planetário e o Brasil não é exceção. Muitos brasileiros torcem para times europeus e acompanham a competição de perto, mesmo que seja de madrugada, devido ao fuso horário. A transmissão dos jogos é feita por diversas emissoras de televisão, que investem em equipes de comentaristas e em coberturas especiais para atrair mais telespectadores. No Brasil, e na presente temporada, a SBT e a TNT são as emissoras com direitos de transmissão.

Melhor até que a Copa do Mundo?

Muitos alegam até que a Champions é mais importante que a própria Copa do Mundo da Fifa, pois nela estão todos os maiores jogadores da atualidade, enquanto na Copa do Mundo isso nem sempre acontece; os mais talentosos que tenham nascido em um país demasiado fraco para estar nas Copas podem passar ao lado da competição sem nada poderem fazer contra isso; foi o caso do finlandês Jari Litmanen. Outros viveram em um tempo em que seu país produziu fracos times; o francês David Ginola nunca jogou em uma Copa do Mundo.



Nenhuma outra competição – nem mesmo a Copa do Mundo de Clubes da Fifa ou a Copa Libertadores – está ameaçando o domínio da Liga dos Campeões na luta por audiências à nível mundial. A única ameaça é a do possível aparecimento de uma Superliga Europeia tal como vem sendo proposta por alguns times europeus; isso é, uma ameaça que nasce no próprio sistema Uefa e não no exterior.