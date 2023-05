Os principais sites de apostas entre os jogadores brasileiros

Martim Carvalho Alves - Desde a aprovação da lei que regulamenta as apostas esportivas no Brasil, em 2018, este campo cresceu e se consolidou. Desse modo, há diversos sites de apostas online disponíveis para jogadores, mas nem todos são bons ou confiáveis.

Com a popularização de sites de apostas online, se divertir apostando no time preferido ou tentar alavancar ganhos por meio de apostas esportivas se tornou fácil. Apesar disso, nem todos os sites de apostas online da web são seguros ou representam boas odds para os jogadores.

Em geral, o público brasileiro é familiarizado com apostas, seja pela tradição das loterias da Caixa Econômica Federal, seja pelo gosto com esportes. Isto porque, no caso do apreço pelos esportes, as apostas esportivas ganham espaço, como aconteceu com a Copa do Mundo de 2022.

Ou seja, a popularidade das apostas esportivas e sites de apostas online, entre brasileiros, não é uma novidade.

Por que os brasileiros gostam tanto de apostas esportivas

As apostas esportivas podem ser encaradas como fruto de um entusiasmo com os esportes. Não é assim para todos, já que alguns apostam apenas como forma de ganhar dinheiro, não necessariamente pela animação com uma partida. Mas entre os fãs de esportes, de clubes esportivos e times, apostar é também uma maneira de manter a empolgação com seu time seus próprios palpites.

E, no país do Pelé, o rei do futebol, este esporte é conhecido e motivo de empolgação para muitos brasileiros. Consequentemente, as apostas esportivas em futebol são muito populares. Além disso, o gosto pelo futebol se alastra também para outros esportes, como o basquete, vôlei, e pelo entusiasmo com outras modalidades esportivas.

Isto porque, nos últimos anos, brasileiros têm reconstruído seu gosto por esportes inclusive com esportes menos convencionais, como futebol americano e baseball. Além desses, modalidades esportivas que estão nos holofotes durante as Olímpiadas, como natação e atletismo também são populares fora dessa época no Brasil.

Com isso, as melhores casas de apostas Brasil ofertam diversos tipos de apostas em diversas modalidades esportivas e de campeonatos. Logo, são um prato cheio para o apetite de apostar, se divertir e ainda ganhar.

Como os jogadores brasileiros avaliam os sites de apostas

Assim, entre os melhores sites de apostas Brasil estão sites que oferecem variedade de esportes para apostar, com boas odds, facilidade de pagamento e bom suporte. Afinal, uma boa experiência de aposta é feita com boas oportunidades, depósitos e saques com diversidade de métodos de pagamento e atendimento de qualidade, quando necessário.

Além disso, importantes informações e detalhes devem ser levados em consideração por apostadores. Isto é, bons sites de apostas online são seguros e confiáveis, e uma maneira de conferir isso é procurar pela licença da casa de apostas. Ou seja, os critérios que avaliam os sites de apostas entre brasileiros são critérios que permitem uma boa experiência.

Portanto, é importante que o site seja seguro e confiável, com transações seguras e, claro, honesto. Somado a isso, oferecer uma boa variedade de esportes, partidas, campeonatos, partidas ao vivo e transmissões ao vivo enriquece, e muito, a experiência de apostar. Dessa maneira, sites de apostas online que fornecem isso já saem na frente entre os jogadores brasileiros.

Outro fator importante para jogadores brasileiros são os bônus, que permitem jogar com um saldo de bônus ou, então, ganhar apostas grátis.

Método de pagamento PIX

Com a criação do PIX, transferências bancárias se tornaram mais fáceis e mais baratas. Por isso, as principais casas de apostas Brasil, na avaliação dos jogadores brasileiros, disponibilizam esse método de pagamento. Suas principais vantagens são o processamento instantâneo e ausência de cobrança de taxas.

Além disso, depósitos mínimos com valores baixos também são atrativos para o público brasileiro, pois nem sempre a intenção é depositar altos valores. Assim, depósitos com baixos valores e Bônus de Boas-Vindas são especialmente atraentes para brasileiros.

Os sites de apostas globais são melhores do que os brasileiros?

Dito isto, os sites de apostas online globais podem ser tão bons quanto os sites de apostas brasileiros. Isto é, ofertando boas odds, variedade em esportes e mercado de apostas, apostas ao vivo, campeonatos e outros, a avaliação tende a ser boa.

Entretanto, alguns pontos das principais casas de apostas do Brasil tornam a experiência, e consequentemente a avaliação, melhor para sites brasileiros. O primeiro ponto é, como comentado, a disponibilidade do PIX como método de pagamento, e com valores menores que R$ 30. Tratando-se de um público acostumado com apostas em valores baixos, essa comodidade é marcante para jogadores brasileiros.

Além desse, o suporte, seja em chat, formulário ou e-mail em português do Brasil não está disponível em todos os sites de apostas online globais. Logo, casas de apostas com suporte ao cliente em chat, 24/7, em português brasileiro, se sai melhor na avaliação entre esses jogadores.

Por fim, a presença de jogos de cassino em sites de apostas online, além das apostas esportivas, é um ponto positivo de casas de apostas. Isto é, sejam elas brasileiras ou globais. Afinal, apostar em diferentes contextos, como em eventos esportivos e em cassino, torna a experiência muito mais divertida para o usuário.

Conclusão

Em resumo, as principais casas de apostas do Brasil serão boas em vários pontos, como odds, variedades de esportes, mercado de apostas, métodos de pagamento, segurança e suporte. Dessa forma, bons sites de apostas online podem ser brasileiros ou globais, desde que ofereçam uma ótima experiência aos jogadores, independente de onde eles sejam.

Além disso, jogadores brasileiros, devido ao hábito de apostas e ao gosto por esportes, costumam ser criteriosos na avaliação de casas de apostas.



Martim Carvalho Alves. Entusiasta do mundo de apostas online. É autor de Betzillion, e expert em apostas esportivas. Trabalha com produção de artigos e revisões sobre apostas em esportes e sites de apostas, voltados para o público que abrange desde iniciantes a apostadores experientes.