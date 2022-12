O que esperar do Mundial de Clubes em 2023?

Com o final da Copa do Mundo, os olhos dos fãs do futebol já se voltam para o próximo grande evento do esporte: o Mundial de Clubes da FIFA, torneio que possibilita aos clubes conquistar o título de melhor do mundo.



Confirmado para ser disputado no Marrocos, provavelmente nas cidades de Marrakech e Agadir, o torneio acontecerá de 1 a 11 de fevereiro e contará com a participação de sete equipes – os seis campeões continentais mais um time da casa. Outro ponto relevante é que as apostas Mundial de Clubes 2023 já estão a todo vapor e já existem equipes que podem ser consideradas favoritas e contam com boas chances de vencer a competição.



Confira abaixo quem está na briga, quem é zebra, e quem pode surpreender.





O favorito merengue



O grande favorito do torneio é o clube campeão da Europa. Atualmente, essa honra é do Real Madrid, de Rodrygo e Vinicius Jr. Campeão da Champions League, os madrilenhos pretendem repetir o resultado das últimas dez edições do torneio: levar para o Velho Continente o título de melhor do mundo.



Porém, pairam dúvidas sobre se o técnico Carlo Ancelotti irá priorizar a competição. Com inúmeros jogadores desgastados pela Copa do Mundo, ele aventou a hipótese de jogar com um time reserva, ou pelo menos misto. Certamente seria um Real Madrid mais palatável para os adversários, mas, ainda assim, um grande time. E há quem diga que tudo não passa de um blefe e, na última hora, todas as estrelas estarão em campo.





O desafiante rubro-negro



Bruno Henrique (Foto: Pixabay)





A principal ameaça ao favoritismo do Real é sem dúvida o campeão da América do Sul – o Flamengo. Um time que vem enfileirando títulos nos últimos anos, com um elenco que mistura jovens talentos em nível de seleção, como Pedro e Everton Ribeiro, um artilheiro que sempre marca nas decisões, Gabigol, e ainda diversos jogadores experientes como David Luis, Felipe Luis e Vidal. Talvez seja a maior oportunidade em muitos anos de quebrar a hegemonia europeia.



A dúvida sobre o Flamengo está no banco. Seu novo técnico, Vítor Pereira, ainda não foi testado no clube, e não se sabe com que rapidez ele conseguirá implementar suas ideias de jogos e seu comando. Conseguirá o português ser efetivo com apenas um mês de trabalho com o time?





As possíveis surpresas



No rol das equipes que podem surpreender, aparece o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, o campeão da CONCACAF. Normalmente essa vaga é ocupada por um time mexicano, mas, surpreendentemente, os americanos conseguiram abocanhá-la este ano. Os Sounders têm sido consistentes nos últimos anos e sua aparição no Mundial não é por acaso.



Outra possível surpresa é o campeão da África, o Wydad Casablanca, time do país anfitrião. Quem acompanhou a Copa e viu a linda trajetória do Marrocos até a semifinal já sabe que os marroquinos não têm nada de bobos e sabem jogar um futebol eficiente, especialmente na defesa. Talvez não seja o suficiente para ir até o fim e levantar a taça, mas podem pelo menos atrapalhar a vida de algum favorito. Certamente contarão com o apoio da torcida local que, como se viu no Catar, é absolutamente enlouquecida - seja pelo time ou pela seleção.



Como o Wydad é o campeão da África e também o time local, o regulamento abriu espaço para o vice-campeão continental, o Al-Ahly, do Egito, um personagem frequente nos últimos mundiais. Assim como em outras edições, dificilmente será campeão, mas já engrossou partidas para diversos times. Por isso não seria absurdo vê-lo em uma semifinal.



As zebras certeiras



Os últimos dois times são considerados os mais fracos do torneio e, por isso, carregam o rótulo de zebras. Ou carregarão, já que um deles ainda nem foi definido: o representante asiático ainda vai ser anunciado, mas seja quem for, dele não se espera muito. A outra zebra vem da Nova Zelândia: o Auckland City, que pode ao menos se vangloriar de ter seu técnico, Albert Riera, na lista dos 15 candidatos a melhor técnico do mundo, segundo a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).



Enfim, o Mundial de Clubes vem aí. Conseguirá o Flamengo conquistar a glória mundial? Ou o Real Madrid fará valer sua força? Algum outro time pode roubar a cena? As respostas para essas perguntas serão sabidas em 11 de fevereiro.