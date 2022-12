Conheça a casa de apostas online mais antiga

Leonardo Freire - A grande maioria dos usuários de casas de apostas em 2022 só soube da possibilidade infinita de apostas em eventos esportivos diversos apenas nos últimos cinco a oito anos. Isso acontece, pois, foi nesta época que a indústria de apostas online começou a crescer e se popularizar de forma acelerada em todo o mundo, graças às vantagens que pode oferecer aos seus usuários.

Afinal, são poucos os países que oferecem casas de apostas oficiais e físicas, e a possibilidade de fazer uma aposta no seu esporte preferido de qualquer lugar com mundo com toda a praticidade foi um dos principais motivos pelos quais este mercado apresentou um crescimento impressionante no período citado.

Mas, o que poucos sabem é que este é um mercado que surgiu muito antes do que imaginamos e que passou por diversas fases de crescimento e amadurecimento até que se encontrasse no nível de qualidade e acessibilidade que podemos aproveitar hoje.

Para entender melhor a história do mercado de apostas online, temos de aprender mais sobre a primeira casa de apostas online. É por isso que separamos aqui neste artigo, tudo sobre a casa de apostas online mais antiga da indústria.



A primeira casa de apostas online do mundo

A grande rede de computadores que conhecemos como Internet foi a maior invenção tecnológica do século, já que oferece infinitas possibilidades de criação, comunicação e inovação em diversos mercados. É claro que o mercado de apostas online não ficaria de fora desta inovação incrível, ainda mais levando em conta que possibilitou entregar maior praticidade aos apostadores e alcance para casas de aposta.

A primeira marca de casas de apostas a entender o potencial que a internet oferece foi a Intertops, uma casa de apostas que começou com uma empresa física ainda em 1983 e passou treze anos em um crescimento interessante em sua região, já que a sua base estava nos EUA, um país onde as apostas esportivas possuem uma popularidade moderada e leis mais brandas com relação ao mercado já há vários anos.

Mas, o que fez com que a Intertops se destacasse foi que após estes 13 anos de bom crescimento em sua região, viu o grande potencial que a internet oferecia. Então, em 1996, a marca decidiu lançar a sua plataforma de apostas esportivas online, que possibilitava aos seus usuários acessarem e fazer os seus palpites nos campeonatos e esportes suportados diretamente do seu computador pessoal.

Esta foi a primeira plataforma de apostas online que conhecemos, a marca se esforçou para que fosse um símbolo de inovação e fez uma vasta pesquisa para que a sua plataforma fosse completamente legal. Por isso, conseguiram uma licença de uma instituição reguladora finlandesa.

A Intertops também foi uma grande pioneira em apostas online através dos celulares da época, em 2000, logo após a virada do milênio, a casa de apostas online lançou o seu serviço com suporte para quem quisesse fazer apostas através do seu aparelho celular.



Outras casas de apostas online precursoras

Além da Intertops, também temos outras plataformas de apostas que surgiram ali na mesma época e fizeram história, ou seja, serviram como modelo para as próximas, incluindo as grandes marcas que podemos testemunhar no mercado atualmente, vamos ver duas delas:



Centrebet

O Centrebet é uma casa de apostas que foi fundada em 1992 fisicamente e também enxergou o grande potencial que a grande rede de computadores trouxe para nossas vidas. Então, em 1996, alguns meses após o lançamento da plataforma do Intertops, a Centrebet se tornou a segunda plataforma de apostas online no mundo a ser criada e lançada.

A plataforma utilizou uma licença emitida na Austrália e prosperou por vários anos neste mercado, mas foi comprada oficialmente por uma de suas concorrentes, a BetEasy.



Worlds Sports Exchange

Em 1997 a Worlds Sports Exchange foi lançada e se tornou a terceira casa de apostas online em toda a história, esta é mais uma das marcas que se tornou uma referência do mercado nos primeiros anos. Mas, infelizmente, a plataforma passou por uma decadência e processos que a levaram a fechar em 2013.