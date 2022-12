Apostas esportivas são seguras?

Com os brasileiros cada vez mais entrando no universo de entretenimento e dos potenciais ganhos do segmento de apostas desde a legalização da atividade em 2018, ainda há quem se pergunte se as empresas do segmento são seguras ou se há riscos em fazer seus lances pela internet. Centenas de casas de apostas já estão em franca atividade e com planos de expansão no Brasil e vale a pena conhecer um pouco mais do assunto. Afinal, isso pode render muitos reais a mais no final do mês.



A legalização das apostas ocorreu oficialmente há quatro anos, com a votação positiva pelo Congresso Nacional, seguida de sanção do então presidente da República Michel Temer. Ainda falta a regulamentação da atividade e, aparentemente, o novo governo não deverá impor qualquer obstáculo a que isto ocorra no menor prazo possível.



No Brasil já se movimenta mais de R$ 10 bilhões anuais em apostas pela internet e este volume poderá até dobrar a curto prazo, depois que sair a regulamentação. O futebol ainda é a modalidade esportiva na qual mais se aposta no Brasil e no mundo, mas as empresas do segmento oferecem centenas de oportunidades diárias em pelo menos 30 opções de esportes, além de jogos de cassino como pôquer, roleta e as populares máquinas caça-níqueis.



Mas afinal, as casas de apostas são seguras? Depende de qual empresa a pessoa escolher e do que a casa possa oferecer em termos de proteção a dados e a valores que lhe são confiados. O melhor caminho a seguir, segundo os jogadores mais experientes, é optar por uma empresa internacional com muito tempo de mercado e alta tecnologia contra fraudes e os problemas às vezes causados pelos hackers.



Um exemplo de casa de apostas bem-sucedida e que tem muito a tempo de mercado é a Bet365. Trata-se da líder mundial de seu segmento, com milhões de clientes em todos os continentes e cerca de cinco mil colaboradores em vários países, inclusive no Brasil, com uma equipe que se expressa em português e sabe das características próprias a nosso País.



Fundada há exatos 22 anos, na Inglaterra, a bet365 tem parcerias com empresas de proteção na internet e faz uso de um avançado sistema de criptografia que reduz ao máximo o rico de fraudes. Além disso, a empresa tem certificados de licenciamento e qualidade em muitos países, o que sempre é um diferencial a mais para dar mais tranquilidade aos seus usuários.



Caso haja alguma dúvida sobre as apostas realizadas neste bookmaker inglês ou reclamações, a casa dispõe de um atento setor de suporte ao cliente, um canal de comunicação por meio de chat online 24 horas no ar, e-mail ou por um simples telefonema. Também disponível, é claro, em português.



A bet365 não permite que menores de idade joguem nem mais de uma pessoa por grupo familiar se cadastre como cliente, e pede alguns dados pessoais básicos e de praxe por ocasião da abertura de uma conta. Isto pode ser feito na própria página na internet e está disponível em mais de uma plataforma, incluindo as opções para PCs e notebooks e Mobile.



Várias pessoas têm preferido jogar por meio de seus celulares, com o conforto de poderem apostar onde e quando preferirem. Bastam poucos toques na tela do smartphone ou tablet que um universo de entretenimento logo se abrirá ao usuário.



Existem várias promoções à espera dos clientes em uma casa de apostas como a Bet 365, incluindo bônus para iniciantes, aniversariantes e final de semana. Por isto, para qualificar ainda mais suas apostas sempre é bom a pessoa ficar “antenada” no que a empresa trem a oferecer.



Para abalizar as apostas o usuário deve, de preferência, consultar quais as cotações para cada equipe ou atleta que participará do evento no qual pretende fazer seu lance. Com isto saberá quem é o favorito ou o azarão de uma partida de futebol ou basquete, apenas para citar alguns dos esportes mais populares entre os apostadores de todo o mundo.



Nos grandes bookmakers, a pessoa também tem acesso a um vasto banco de dados com informações sobre o desempenho de cada time ou atleta, artilheiros e pontos fortes/fracos de uma equipe. Mais um diferencial para aumentar as chances de uma aposta ser bem sucedida.



Para não perder muito dinheiro indo “com muita sede ao pote”, quem já aposta há mais tempo recomenda a chamada gestão de banca. Isto significa que o usuário deve de preferência começar apostando valores altos em apenas um evento, mas pouco em mais de uma partida em seu esporte favorito.



Além disto, ter um mínimo de perseverança e equilíbrio emocional para saber conviver com os inevitáveis fracassos é outra dica dos veteranos em apostas pela internet. Nada de colocar na cabeça que as apostas online devem ser sua principal fonte de renda. Embora isto até possa acontecer com o tempo e a experiência, é melhor encarar a atividade como um hobby muito divertido e potencialmente lucrativo.



As casas de apostas praticamente invadiram o mundo dos esportes no Brasil, em especial o futebol. Em 2022, por exemplo, nada menos que 19 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão e muitos da B já estampavam as marcas de bookmakers em seus materiais esportivos. De fato, apenas o campeão da temporada, o Palmeiras, que tem uma grande parceria com a Crefisa, não aderiu à publicidade de casas do segmento de apostas.



As propagandas destas empresas também podem ser vistas nos intervalos das partidas transmitidas pelas principais emissoras de televisão do País e nas placas publicitárias ao redor dos estádios de futebol. A empresas internacionais têm encarado o Brasil como uma prioridade em seus planos de expansão e, entre os principais motivos, estão a imensa população e a paixão do povo pelos esportes.



Concluindo, pode-se afirmar que a atividade de apostas esportivas é legal e pode ser bem segura se a pessoa escolher uma casa de apostas com muito tempo de mercado e que usa tecnologia de ponta em seu sistema de criptografia, o que dá mais tranquilidade aos seus clientes. Com um mínimo de bom senso, estratégia definida e conhecimento da modalidade em que se pretende apostar, com certeza é possível conseguir um bom retorno nos lances pela rede internacional.