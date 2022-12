Retrospectiva da Copa: as casas de apostas brilharam nas transmissões

Débora Diettrich - A Copa do Mundo 2022 foi um evento envolto em polêmicas, na despedida precoce da seleção brasileira ainda nas quartas de final e também na exposição das casas de apostas em horário de pico de audiência. Pela primeira vez na história, as empresas de apostas tiveram suas marcas divulgadas na tradicional transmissão do evento do grupo Globo. Pixbet e Betnacional na televisão aberta e Betfair na Sportv foram os sites de apostas que desembolsaram grande verba para integrarem um grupo seleto de patrocinadores masters, que contou com Ambev (Brahma), BRF, Claro, Itaú, Magazine Luiza e Samsung.

Os valores não foram divulgados, mas estima-se que tenha passado de R$180 milhões para a Pixbet ser uma das patrocinadoras oficiais da transmissão da Copa do Catar na TV Globo. Apesar de ser uma casa de apostas lançada apenas em 2021, Pixbet já é um dos grandes nomes da aposta esportiva brasileira. “Estar na Copa do Mundo é um passo gigantesco para a Pixbet. Estamos muito orgulhosos por termos atingido esse patamar”, afirmou Ernildo Santos, fundador do site de apostas.

Por conta da política da emissora de ter apenas uma empresa por segmento na sua grade de patrocinadores, a Betnacional fechou acordo comercial com a Globo para a inserção de comerciais de 30 segundos nos intervalos dos jogos. Assim como a Pixbet, Betnacional é um expoente da aposta esportiva no Brasil e tem investido pesado em publicidade, tendo o jogador brasileiro Vinícius Júnior como embaixador da marca.

Na internet, o canal CazéTV é o grande destaque da Copa do Mundo do Catar. Em parceria com a FIFA+, o streamer Casimiro Miguel bateu recordes de audiência e engajou simultaneamente mais de seis milhões de aparelhos conectados durante os jogos. Seu sucesso na internet foi absoluto e marcas como McDonald's, Coca-Cola, Vivo, iFood, Nubank e o site de apostas Estrela Bet formaram o time de patrocinadores oficiais da transmissão da Copa 2022 na CazéTV.

A tendência para os próximos anos é de que cada vez mais casas de apostas invistam em exposição de marca, patrocinando eventos esportivos, times de futebol, transmissões de jogos e grandes nomes do esporte nacional.