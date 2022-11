Saiba quais são as melhores ofertas que você pode ganhar em um cassino online

Cassinos online tentam atrair novos jogadores de diversas maneiras. Seja com um site que esteja totalmente localizado para o público brasileiro, ou então oferecendo métodos de pagamentos que são populares no Brasil, bem como adotando uma publicidade para atrair os jogadores, são algumas das estratégias adotadas pelas empresas desse ramo.



Além dessa série de estratégias, os cassinos online também contam com ofertas exclusivas. As promoções geralmente estão disponíveis para novos clientes. Assim como os bônus de boas-vindas, há também promoções que podem ser utilizadas por quem já tem conta em um cassino na internet.

Com o aumento da popularidade dos sites de jogos devido aos avanços na legislação brasileira, existem muitas ofertas que você pode aproveitar ao acessar um cassino online. Por isso, vale a pena você conhecer um pouco mais sobre as principais promoções que estão disponíveis em sites desse ramo para, quando encontrá-las saber exatamente como aproveitá-las ao máximo.



Bônus de boas-vindas



Os bônus de boas-vindas são ofertas que geralmente estão disponíveis para o primeiro depósito dos clientes de um cassino online. De maneira resumida, essa promoção consiste em créditos extras no seu depósito. Os créditos podem ser com base no valor depositado, ou então em alguma atividade específica que você realizar no cassino.

Assim como diversas outras ofertas de cassino online, o bônus de boas-vindas exige que você cumpra regras para que possa acessar os seus ganhos. Ao cumprir os termos e condições, você poderá sacar os seus ganhos utilizando alguns dos métodos de retirada que os cassinos oferecem, como Pix, por exemplo.



Rodadas grátis



Outra promoção muito comum em cassinos online é a rodada grátis. Essa oferta pode ser combinada com o bônus de boas-vindas, ou então ser promovida separadamente. Isso depende do cassino que você pretende jogar, bem como das condições necessárias para ativá-las.

Também chamada de giros gratuitos, essa vantagem permite que você jogue sem precisar gastar absolutamente nada do seu saldo. Ou seja, você girará a roleta, ou jogará slots, e não terá nada debitado de seu saldo. As rodadas grátis são excelentes para qualquer jogador, já que só trazem vantagens para quem as utiliza.



Cashback



O cashback no cassino funciona como um valor que retorna para a sua conta, caso você jogue respeitando as regras do cassino que decidiu apostar. Essa promoção está muito presente em programas de fidelidade de sites de cassino. Nesse caso, na medida em que você avança no programa, mais cashback você ganha.

Geralmente o cashback é apresentado com um valor percentual. Ou seja, digamos que você decidiu jogar R$ 100 e que o cashback é de 10%. Nesse caso, R$ 10 voltarão para a sua conta, caso a sua aposta seja considerada qualificada para você ganhar o cashback. Essa promoção é bem interessante para quem joga com frequência no cassino, já que ela costuma ser muito simples de ser ativada.



Bônus sem depósito



Junto com as rodadas grátis, o bônus sem depósito é também uma das melhores ofertas que você pode ativar em sua conta. Afinal, ele não precisa que você deposite nenhum valor para ganhá-lo e acessá-lo. Por outro lado, é muito difícil encontrar um cassino que tenha esse tipo de oferta.

O bônus sem depósito pode estar presente tanto para jogadores novos quanto para quem já tem conta em um cassino. Assim como as outras promoções de um site de jogos, no bônus sem depósito você precisará cumprir regras para que possa acessar os seus ganhos e sacá-los de sua conta.

De maneira geral, você deve sempre ler as regras das ofertas para saber como aproveitá-las ao máximo. Afinal, muito além do valor, o bônus tem diversos outros elementos que precisam ser levados em consideração pelo jogador para ativá-lo.