Grandes conquistas do Acre nos esportes

Dos campos de futebol, passando pelos tatames de jiu-jitsu e pelas pistas de atletismo, até as salas de poker e arenas de tênis de mesa, a história do esporte acreano nos últimos 25 anos tem sido escrita através de grandes conquistas coletivas e individuais no cenário nacional. Desde 1997, cinco feitos marcaram os times e atletas do Estado nas mais diversas modalidades.



Futebol



O profissionalismo no futebol do Acre só foi implantado em 1989, e desde então o Rio Branco se consolidou como grande força estadual ao conquistar 17 títulos da maior competição local. Naquele mesmo ano, o Estrelão se tornou o primeiro time do estado a participar de uma competição nacional ao disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.



Mas foi em 1997 que o clube viveu o ano mais importante de sua história, ao levantar o troféu da extinta Copa Norte de forma invicta. A conquista garantiu ao Rio Branco uma vaga na Copa Conmebol (hoje Copa Sul-Americana), fazendo do time da capital acreana o primeiro de toda a região norte do Brasil a disputar um torneio continental. Apesar de ter sido eliminado ainda na primeira fase, o alvirrubro fez bonito, caindo somente nos pênaltis para o Deportes Tolima, da Colômbia.



Poker



Em 2015, o Brasil viu um time acreano conquistar um dos mais importantes torneios do jogo de cartas do país. Naquele ano, a seleção de Rondônia/Acre venceu o Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes (CBPE) ao terminar a competição com 109 pontos. Completando o pódio, Sergipe ficou em segundo lugar (90 pontos) e o Distrito Federal (83 pontos) garantiu a terceira colocação.



Parte do calendário oficial da modalidade no país desde o ano de 2013, o CBPE reúne as seleções estaduais brasileiras em disputas de diferentes provas das classificações Hold’em e Omaha, cujas regras podem variar em cada tipo de jogo. Cada time participante deve ser formado por seis jogadores e um técnico, tendo obrigatoriamente de escalar uma mulher e o atual campeão local.



Atletismo

Já em 2021, uma conquista individual levou o Acre ao topo do atletismo na categoria master. Atleta desde os 18 anos de idade, o policial civil Juriel Maia representou a unidade federativa acreana no Campeonato Estadual disputado no Rio de Janeiro, com a participação de atletas de vários lugares do país.



Integrando a equipe fluminense CF2V, Maia conquistou ao todo cinco medalhas, sendo três de ouro (nos 200 metros e revezamento 4x100 e 4x400) e duas de prata (nos 100 e 400 metros). Além disso, ele estabeleceu novos recordes estaduais nas provas de 200 metro e de revezamento 4x100 e 4x400.

Anteriormente, Juriel já havia quebrado o recorde nacional de atletismo master em 2020, em São Paulo, e um ano antes havia ficado com o vice-campeonato na prova de 100 metros no World Police and Fire Games, realizado na China.



Jiu-Jitsu



Uma das grandes conquistas do esporte acreano aconteceu em 2022, quando o mestre Jandervan Maia se tornou campeão do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, disputado em São Paulo. Em seu retorno ao Acre, o esportista agradeceu o apoio do deputado estadual Fagner Calegário, responsável por ajudar diretamente na participação do lutador na competição, financiando suas passagens e hospedagem.



Três anos antes, em 2019, ano em que se homenageou uma das grandes figuras do Jiu-Jitsu brasileiro, a filha de Jandervan, Wendy Maia, de 24 anos e estudante de Educação Física, havia se tornado a primeira mulher faixa preta do Acre na modalidade, fazendo história no esporte do Estado. Atualmente, ela e apenas mais outra competidora acreana possuem essa graduação.



Tênis de Mesa 2022



O ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho (RO), foi palco de um feito inédito do tênis de mesa acreano no 7º TMB Challenger Plus. Em 2022, a delegação do Estado conquistou dez medalhas em seis categorias diferentes, garantindo pela primeira vez na história a sexta posição na classificação geral do torneio. O time do Acre finalizou o evento com dois ouros, três pratas e cinco bronzes.



Com a presença de mais de 230 mesatenistas de 13 unidades federativas do país, incluindo atletas da seleção brasileira da modalidade tanto no masculino quanto no feminino, a competição faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).