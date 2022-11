Muito além do futebol - Por que o interesse em sites de apostas cresce tanto?

Que as casas de apostas e os cassinos online estão cada vez mais presentes na internet brasileira - e do mundo - não é mais novidade. Afinal, basta reparar nas propagandas que aparecem para você ao navegar pela internet, em outdoors, placas em estádios e até em propagandas no horário nobre da TV.



Há alguns anos as apostas online eram associadas puramente ao futebol e alguns outros esportes. O que até fazia sentido, uma vez que a grande maioria dos adeptos desse tipo de entretenimento eram pessoas que queriam fazer uma “fézinha” em jogos do seu time do coração. Mas hoje em dia é possível aproveitar milhares de jogos de cassino, apostar em e-sports, política, eventos de entretenimento como o Oscar, séries e TV e muito mais.



Pandemia deu um 'boost' na indústria de apostas



Entretanto, de uns tempos pra cá, mais precisamente durante e após a pandemia que assolou o mundo há pouco tempo, os sites do ramo têm aparecido ainda mais. E o principal motivo disso é que os cassinos online e casas de apostas como a 22bet cresceram estrondosamente nesse período.



Isso aconteceu porque os jogos online são extremamente divertidos, e agora cada vez mais acessíveis. Diante disso, com as restrições de mobilidade e lockdowns, as pessoas encontraram nesses jogos um hobby bem atrativo para superar o tédio dos dias passados trancados em casa.



Como resultado disso, essa foi uma das poucas indústrias que apresentaram aumento de lucros e popularidade durante os períodos mais tensos de 2020. E isso é facilmente perceptível ao observar as ações de empresas do ramo, que ao apresentar resultados ótimos de lucratividade atraíram atenção no mercado e algumas, como as da 888 Holding, listada na bolsa de Londres, chegaram a multiplicar o capital investido em quase 6 vezes em cerca de um ano e meio.



Sites de apostas devem continuar se popularizando



Apesar do fator pandemia ter sido preponderante, viu-se após a reabertura dos comércios e relativa volta ao normal do mundo, que as empresas do ramo de apostas pela internet continuaram crescendo. O que é perfeitamente compreensível, já que entregam um produto divertido e de fácil acesso.



Como era de se esperar, após a reabertura de tudo, naturalmente o volume de acessos em sites do ramo diminuiu, mas uma grande parte dos novos jogadores continuou com o novo hobby, com menos horas jogadas, mas ainda assim com boa frequência. Isso fica evidente quando se observa a quantidade de novas casas de apostas que vem surgindo, que estão patrocinando clubes e eventos e que estão se associando com mercados diferentes.



Um exemplo bem claro dessa associação com diferentes mercados é o surgimento de muitos cripto cassinos nos últimos meses. A junção de apostas com as soluções da tecnologia blockchain mostram muito potencial, tanto é que até as casas de apostas mais tradicionais já estão aceitando as criptomoedas como formas de pagamento em suas plataformas. Como estão sempre atentas ao futuro e investindo em novas tecnologias, a tendência é que as empresas que trabalham com apostas online continuem crescendo nos próximos anos.