Brasileiros já apostam nos jogos da Copa do Mundo 2022, mas Governo Federal não arrecada com impostos

Com sete cidades-sede, a Copa do Mundo 2022 será realizada no Catar entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Esta é a primeira vez em que a competição será disputada no final do ano, devido às altas temperaturas do país no meio do ano.

Torcedores de todo o mundo estão na expectativa para a bola rolar. Talvez ainda mais ansiosos estão os melhores sites de apostas. Estima-se que a quantidade de apostas realizadas durante a Copa do Mundo seja maior que nunca. Muitos sites, inclusive, já disponibilizam promoções e ofertas para a Copa do Mundo. Além disso, eles oferecem uma cobertura completa da competição, com informações, estatísticas, transmissões e uma enorme quantidade de apostas para cada partida.

No ano passado, as apostas esportivas movimentaram aproximadamente R$ 7 bilhões no Brasil. Porém, como ainda não temos uma regulamentação específica para o setor, o governo federal fica impedido de taxar estas empresas de apostas.

Conforme a lei 13.756, sancionada pelo então presidente Michel Temer em 12 de dezembro de 2018, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 12 de dezembro deste ano para finalizar o processo de regularização das apostas esportivas no Brasil. Devido ao momento eleitoral, isto parece que não acontecerá.

Especialistas do ramo estimam que, com a regulamentação nacional, a quantia movimentada no país com as apostas esportivas pode chegar a R$ 100 bilhões. Os números são bem elevados, crescendo a cada dia. A expectativa é que uma legislação seja criada em um futuro próximo, para que o Governo Federal comece a arrecadar com impostos.

Mas é legal apostar online?

Sim. Sites de apostas pertencem a empresas sediadas em países onde a atividade já é regulamentada. Elas precisam seguir uma série de normas impostas pelos órgãos reguladores para receber as licenças e oferecer seus produtos online

Como o Brasil não possui leis proibindo as apostas online, os brasileiros podem utilizar sites de apostas com total tranquilidade e sem infringir nenhuma regra.

O sucesso do Brasil terá impacto nas apostas realizadas

O Governo Federal estima que mais de 500 sites de apostas operam no Brasil atualmente, cada um com seus diferenciais. Segundo eles, a seleção brasileira é a favorita para vencer a Copa do Mundo. Para cada R$100 apostado na seleção do técnico Tite, o retorno gira em torno de R$550.

Além de apostar no campeão, também é possível realizar apostas em jogos específicos, relacionadas a gols, cartões, escanteios, faltas e muito mais. Alguns sites de apostas até permitem que seus usuários criem suas próprias apostas, caso elas não estejam disponíveis na plataforma.

Com o Brasil provavelmente indo longe na Copa do Mundo, haverá muitas partidas para os torcedores brasileiros apostarem. Pode-se esperar muitas apostas na Copa do Mundo originadas do Brasil. E nenhum imposto gerado para o governo.