Quem é Gui Santos, o único brasileiro da próxima temporada da NBA

A temporada da NBA está prestes a começar e, mais uma vez, os sites apostas colocam o Golden State Warriors como um dos favoritos ao título da competição. Os atuais campeões, com nomes como Stephen Curry e Klay Thompson, certamente chegarão fortalecidos para a disputa na maior liga de basquete do mundo.

Para quem não sabe, dois brasileiros vão poder presenciar o decorrer da temporada no Golden State. O primeiro deles é Leandrinho, assistente técnico que já integrava a comissão do técnico Steve Kerr na temporada passada, e pode comemorar o título junto ao elenco.

Outro que também estará no time da Califórnia é Gui Santos, único jogador brasileiro na NBA até o momento. O atleta vive com grande ansiedade o momento de entrar em quadra com seus ídolos e também enfrentar outros astros do esporte, como LeBron James e James Harden.

Gui nasceu em Brasília e tem no sangue familiar a influência em torno do basquete. Ele é filho do ex-jogador Deivisson, um pivô que teve uma longa trajetória nos campeonatos nacionais, e de Lucineide Santos, também ex-atleta da modalidade. Ou seja: desde cedo o garoto teve intimidade com a bola laranja.

Assim, logo que completou 16 anos, ele passou a integrar a equipe profissional do Minas Tênis Clube, tradicional clube brasileiro. Ainda assim, sua transição para de fato ajudar a equipe dentro da quadra demorou um pouco, por volta dos 18 anos, quando já estava maduro fisicamente para aguentar o tranco das partidas.

Gui Santos também já possui um histórico na seleção brasileira, apesar da pouca idade. A primeira convocação foi registrada em janeiro de 2020, com o técnico croata Aleksandar Petrovic.

O brasileiro foi draftado (escolhido) pelo Golden States neste ano. “Vai ser incrível. Eu estava vendo esses caras na TV esses dias e, quando entrar lá, estarei com todos eles. Nem acredito. É loucura. Estamos falando da NBA, da maior liga do mundo e isso para mim é incrível. Não tem degrau maior [no basquete]”, afirmou a promessa brasileira em entrevista recente ao “Jumper Brasil”.

“Era tudo muito difícil [até virar profissional]. Tudo que eu tinha que fazer era difícil. Para poder ter uniforme, eu tinha de pagar ou limpar a quadra. Então, hoje, ter a oportunidade de entrar na NBA e poder viver esse momento é incrível. Não tenho nem palavras”, completou ele.

A ida de Gui Santos para a NBA teve o dedo de Leandrinho, já que o atual técnico trabalhou com Gui Santos no Minas, em 2019.

Antes da temporada regular começar, Gui Santos atuou pelo Golden State na chamada Summer League, ou Liga de Verão.

O torneio é conhecido por mostrar ao público jogadores jovens que foram draftados há pouco pelos clubes. Também é uma espécie de teste, para saber como os atletas se comportam em um nível mais elevado de competição.

E o brasileiro não decepcionou. Ele teve médias de 12 pontos, 3 rebotes e 3 assistências por jogo, arremessando 56% de quadra e 40% da linha de três pontos - excelente para um jogador no seu primeiro choque com o nível da NBA.