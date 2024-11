Por que a astrologia é uma escolha tão popular para UI de jogos?

Publicado em 18/11/2024 às 10:55

Alterado em 18/11/2024 às 10:55

A astrologia é uma crença ou conjunto de práticas bastante popular em diversas partes do mundo, incluindo no Brasil. Grande parte disso se deve à sua força simbólica que é capaz de gerar um impacto visual que reforça o seu teor místico e é facilmente identificável.



Por isso, o impacto cultural da astrologia também é enorme. Mesmo quem não acredita nela sabe bem qual é seu signo. Além disso, é comum reconhecermos alguns dos principais elementos associados ao próprio signo. Então, não surpreende que a astrologia tenha um apelo grande na cultura pop. Quem não se lembra do sucesso do desenho animado Cavaleiros do Zodíaco?



A indústria de jogos também costuma usar bastante a astrologia como recurso de design de interface de usuário (UI, na sigla em inglês), e vem colhendo resultados positivos com essa escolha ao longo das décadas.



A seguir, vamos entender por que a astrologia se tornou uma escolha popular no design de UI de jogos, explorando os aspectos estéticos e funcionais que justificam esse fenômeno.



Apelo visual: a estética da astrologia nos jogos

Um fator importante para entendermos o uso de elementos da astrologia em jogos de computador e jogos online é o “design” típico dela. Afinal, a astrologia está repleta de símbolos que representam signos, constelações, planetas e elementos da natureza.



Isso tudo tem um apelo visual enorme. Afinal, nossos olhos já estão treinados para identificar o que representa cada um desses símbolos. Além disso, mesmo quando não identificamos logo do que se trata, cada símbolo é capaz de aguçar nossa curiosidade de alguma forma.



Outro aspecto importante são as cores. Algumas delas, como o azul, o dourado e o roxo, são parte da identidade visual tradicional da astrologia e dos signos. Também é comum vermos um uso intenso de brilhos e gradientes que dão ao design um ar de mistério.



A forma de usar esses elementos pode variar muito. Alguns jogos de computador adotam um visual mais minimalista, com referências discretas aos signos, mas também é possível encontrar aplicações mais chamativas de símbolos e cores.



Isso é comum em jogos de cassino como os vistos no site CasinoTopsOnline, um dos principais sites de análise de iGaming, onde muitos dos jogos mais bem avaliados compartilham temas místicos e astrológicos. O objetivo, claro, é impactar e divertir os jogadores, que gostam de identificar rapidamente os símbolos que veem na tela, relacionados a prêmios e ganhos.



O papel da conexão emocional

Outro elemento vital é a conexão emocional que muitas pessoas têm com seus signos e as características associadas a eles. Isso gera um senso de familiaridade que tende a envolver e a motivar o usuário que acessa um jogo com tema de astrologia.



Afinal, quem gosta de astrologia pode projetar sua própria personalidade no jogo, fazendo com que se desenvolva um enredo único e pessoal com a participação do jogador. O engajamento, a partir disso, é inevitável. Os símbolos utilizados, por exemplo, adquirem uma conotação que extrapola seu papel “mecânico” no jogo.



Quando projetamos sensações, sentimentos e expectativas com base em nossas crenças e interesses pessoais, ocorre algo inevitável: passamos a ter um interesse maior pela experiência de jogo. Afinal, ele passa a contar uma história que traz aspectos familiares, mexendo com nossas visões sobre sorte, azar e destino.



A astrologia como ferramenta para organizar a interface

Como muitas crenças e a maioria das religiões, há uma característica importante de sistematização na astrologia. Por isso, símbolos e signos acabam funcionando como uma forma de categorizar e organizar conteúdos do jogo, como menus, imagens, painéis e etapas do desenvolvimento da história.



Em jogos de RPG ou de aventura, por exemplo, é comum que os símbolos da astrologia sirvam para o mapeamento de habilidades dos jogadores. Eles também ajudam a caracterizar a progressão dos personagens e o nível de experiência.



Em jogos de cassino, símbolos da astrologia tornam-se referências para os jogadores, que precisam combiná-los para obter prêmios. Cada símbolo pode ter um valor diferente associado a ele, como ocorre em caça-níqueis online.



A astrologia é uma escolha popular para a interface de jogos porque permite que se monte um sistema de símbolos visualmente coerente. Isso torna a navegação mais intuitiva e reduz a carga cognitiva dos jogadores. Afinal, como são símbolos que já fazem parte da nossa cultura, é fácil decorá-los e associá-los a significados específicos dentro do jogo.



A influência da astrologia na experiência do usuário

A astrologia também aumenta o senso de destino e controle por parte dos jogadores. Afinal, traz uma sensação de propósito que pode ser facilmente relacionada à jornada pessoal de cada jogador. E isso traz um significado especial a toda a experiência de jogo.



Portanto, ao usar elementos relacionados à astrologia em um jogo, os desenvolvedores conseguem gerar uma atmosfera envolvente e encantadora que conversa com os usuários. Na prática, a astrologia é um elemento para chamar a atenção do usuário e trazer um pouco mais de conexão com o conteúdo em si, seja ele um site ou jogo propriamente dito.



Para concluir, é inegável que os jogos com tema de astrologia se beneficiam de uma UI visualmente atraente, intuitiva e envolvente. A tendência, com isso, é que o “design astrológico” continue sendo uma opção popular por muito tempo nessa indústria, e os jogadores agradecem!