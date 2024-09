GGPoker é o palco para as vitórias brasileiras

Uma visão geral das últimas vitórias dos profissionais brasileiros no GGPoker. Qual é o impacto do operador no poker online no Brasil. Brasileiros vencem no GGPoker

Publicado em 05/09/2024 às 10:14

Alterado em 05/09/2024 às 10:17

brand GGPoker Há sete anos otem desempenhado um papel de protagonista no upgrade do poker no Brasil. A plataforma tem um histórico de inovação, apostando em tecnologias de ponta e recursos exclusivos que fomentam a interatividade. A procura pela plataforma por jogadores brasileiros é cada vez maior, e essa busca tem rendido frutos com vitórias frequentes e grandiosas de jogadores verde e amarelo, o que consolida a GGPoker como um líder do mercado.

Melhor do Brasil no GGPoker

Yuri Martins, o melhor jogador de poker do Brasil atualmente, também crava bons resultados na plataforma. No início de setembro, ele foi o campeão do Sunday Showdown HR na plataforma. Pela vitória, ele embolsou mais de US$292 mil. No mês de abril, o jogador venceu o GGMillion$ pela segunda vez. A atuação de Yuri não teve erros. Além do bicampeonato, ele conquistou mais de R$1,7 milhões.



Atualmente, Martins é o brasileiro com maior prêmio acumulado em torneios ao vivo: US$6.639,41 milhões. Ele possui cinco braceletes da WSOP, a Copa do Mundo do Poker.



Yuri Martins Foto: divulgação

Pedro Padilha campeão do GGMasters

Pedro Padilha Foto: divulgação

Um registro grandioso de brasileiros vencedores na plataforma foi a vitória de Pedro Padilha no GGMasters High Rollers, o grinder enfrentou 807 adversários para conquistar a medalha de ouro em março de 2024. Pela vitória ele embolsou mais de R$550 mil. Mas essa não foi a primeira vez que o jogador venceu este torneio.



O jogador também se consagrou campeão em 2022, quando levou um prêmio ainda maior: R$706 mil. Na ocasião, ele enfrentou 1.010 jogadores. Pedro Padilha é considerado o melhor jogador brasileiro de poker online, ele figura no top 10 do ranking mundial.



Omalic Series com dobradinha brasileira

Como se pode notar, os brasileiros colecionam vitórias dentro do site. No início de agosto, teve dobradinha de "Hendrik" na Omaholic Series. No primeiro torneio, o US$ 2.100 Bounty Very Big Game HR, o jogador brasileiro enfrentou 32 adversários e ficou com a medalha de ouro. Ele embolsou R$158 mil.



A segunda vitória do jogador brasileiro foi no US$ 525 Secret KO HR, onde terminou em segundo colocado entre 128 jogadores. Pela vitória ele conquistou o prêmio de mais de R$ 80 mil. Na mesma série, mas no Bounty Hunters Big Game US$215, o brasileiro Murilo Milhomem também foi campeão, ele embolsou R$72 mil.



Murilo Milhomem Foto: divulgação

Mystery Bounty na GG Poker e o jogador misterioso

Um jogador brasileiro teve uma surpresa e tanto num dos dias classificatórios do US$108 Mystery Bounty Main Event. O jogador "sopranoss", que prefere manter em sigilo a identidade, conquistou o terceiro maior prêmio surpresa disponível: US$100 mil, aproximadamente R$564 mil na atual cotação. Fazer o seu GGPoker login é muito rápido e fácil.



Bounty Hunters HR ME do GGPoker

Em julho, Diogo Ferreira brilhou num dos torneios mais valiosos da grade do GGpoker: o $525 Bounty Hunters HR Main Event, válido pela Bounty Hunters Series. Com a soma total do prêmio regular mais os bounties gerou um o prêmio final de US$489 mil.



Diogo Ferreira Foto: divulgação

Bounty Hunters Series do GGPoker

Poucos dias antes da vitória de Diogo, outro brasileiro fez a festa no GGPoker. Desta vez, o destaque brasileiro ficou por conta de Sander Totuli em um dos principais torneios da Bounty Hunters Series do GGPoker: o US$ 150 Thursday Throwdown. Depois de enfrentar um field de 1.462 entradas, Totuli saiu vitorioso e embolsou pouco mais de R$122 mil.

GG Poker Brasil e Dante Goya

As vitórias brasileiras recentes comprovam a variedade de torneios disponíveis na plataforma e mostra que a GG Poker Brasil é um site confiável. Em 30 de julho, o jogador brasileiro, foi o grande campeão do US$ 2.100 Bounty Very Big Game HR Omaholic. Ele levou para casa o prêmio de aproximadamente R$ 158 mil, uma bela forra não é mesmo? Mas, Goya, que é natural do Ceará, ainda terminou como 10º colocado no US$ 525 Secret KO HR com o prêmio de R$ 26,6 mil.



No mesmo dia, no Tuesday Classic HR US$ 1.050 o brasileiro Rodrigo Seiji levou a vitória depois de mais de oito horas de uma disputa acirrada. Ele levou o prêmio de R$ 101,7 mil.