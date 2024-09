Jogo responsável: você sabe o que é e como está em alta? Confira!

O entretenimento online existe e cresce desde a popularização da internet no Brasil, entre os anos 90 e 2000. Com o passar das décadas, a interação entre os jogadores e as plataformas mudou e evoluiu.

Atividades relacionadas às apostas e cassinos online finalmente passaram a ser regulamentadas em todo o território nacional. Como consequência, o cenário mudou de forma completa, considerando as novas regras. O crescimento exponencial trouxe consigo certos conceitos.



Um deles, sobre o qual vamos falar neste texto, é o “jogo responsável”, termo que dispõe sobre as maneiras como apostadores e jogadores devem interagir com plataformas online de apostas, a fim de garantir que a atividade não prejudique aspectos da vida pessoal e econômica.



Mas, tantas facilidades assim não podem ser vistas como algo que contribua com a dependência, ou vício. É importante entender que elas visam contribuir em deixar esse hobby mais divertido.



Além de explorarmos o que exatamente jogo responsável é, vamos abordar também os entretenimentos online que vêm ganhando notoriedade, dentro e fora do campo de apostas e cassinos online. Isso é relevante porque o conceito de jogo responsável abrange outros gêneros de entretenimento digital.



O que é o jogo responsável?



O jogo responsável se refere a atitudes que os interessados em alguns tipos de entretenimento online, como as apostas esportivas e os jogos de cassino online, devem aplicar no cotidiano do hobby. Eles incluem limitar os gastos a um orçamento previamente considerado e não ver os jogos como trabalho.



O cassino legalizado no Brasil representa um exemplo de espaço onde o jogo responsável pode ser colocado em prática, já que traz atividades de entretenimento que, ao mesmo tempo que divertem, podem fazer com que valores sejam perdidos. É preciso praticar com consciência e responsabilidade.



A segurança também se encaixa aqui, já que, assim como outras atividades online que pedem o uso de dinheiro, os jogos de cassino utilizam informações pessoais para efetuar transações. Não existe um perigo inerente, desde que jogadores conheçam a plataforma onde estão jogando e protejam dados.



O que está em alta no entretenimento online?



1 – Apostas online

As apostas online e os jogos de cassino estão entre os tipos de entretenimento online que se beneficiam dos conceitos de jogo responsável mencionados antes. Há grande variedade de opções, desde as apostas esportivas até as atividades típicas de cassinos, como cartas, slots, roletas e outros.



2 – Palworld

Se existe um nome que reinou supremo durante os primeiros meses de 2024 quando o assunto é entretenimento online, esse nome é “Palword”. Chamado de “Pokémon com armas de fogo”, o título superou números de vendas da franquia mais famosa, sendo um dos maiores lançamentos recentes.



3 – Transmissões do Twitch

A rede “Twitch” existe com o intuito de jogadores transmitirem partidas para seguidores na internet em tempo real, e é um dos espaços responsáveis por formar influenciadores digitais, dentro e fora do mundo dos jogos eletrônicos. Naturalmente, as transmissões são uma forma de entretenimento popular.



4 – Pokémon Go

É impossível falar sobre entretenimento online e jogo responsável sem mencionar “Pokémon Go”, título para smartphones lançado em 2016. Dentro do jogo existem as “microtransações”, vendas de produtos digitais e conteúdos adicionais para os jogadores e a forma do título gratuito obter lucros.



5 – Streamings

As plataformas de streaming aos poucos vêm se tornando um problema para quem busca diversão na internet, considerando a fragmentação em múltiplos canais sem ligação entre si, mas a popularidade é inegável. Mesmo com aumentos de preços recentes, o entretenimento proporcionado aqui é alto.



Independentemente de qual seja a sua alternativa de diversão online, o mais importante é que não abandone os elementos do jogo responsável mencionados em tópicos anteriores. Não importa se a escolha é um MMORPG ou uma atividade de cassino online, as considerações devem ser as mesmas.