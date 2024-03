O que aprendemos sobre o Galaxy S24 no último evento da Samsung?

Publicado em 05/03/2024 às 15:39

Alterado em 05/03/2024 às 15:51

Mais uma grande novidade da Samsung anima seus clientes! Acaba de ser lançado o Samsung S24, com diversos recursos inteligentes que prometem competir com os demais lançamentos do mercado e não deixar nada a desejar!



Depois de o Galaxy AI ser lançado, os smartphones da linha Samsung S24 (S24+ e S24 Ultra) são de fato uma surpresa mais que especial para quem quer usar a Inteligência Artificial no seu dia-a-dia.



Além do recurso da IA, quais são as demais características que podemos notar na estreia do Samsung S24? Vejamos a seguir.



Benefícios do Samsung S24: Inteligência Artificial em Jogos Online



O que falar sobre a comunicação sem barreiras existente no novo Samsung S24? Através do aparelho, é possível traduzir conversas de voz e texto em tempo real! A tradução simultânea usando apenas o celular já é uma realidade entre nós!







Quando os usuários de iGaming acessam os cassinos online brasileiros



Agora, além de traduzir, o celular interpreta! Ou seja, você pode traduzir não só as mensagens de texto, como também as conversas ao vivo, em tempo real. Compartilhando a tela do celular, é possível que pessoas de lados opostos leiam a transcrição do texto dito uma para a outra. Este recurso funciona até mesmo sem conexão à internet. Ou seja, neste contexto aqui, não há a necessidade de aplicativos a serem instalados. Tudo é feito diretamente do smartphone.Quando os usuários de iGaming acessam ose têm dúvidas sobre como se inscrever, eles querem que elas sejam respondidas rapidamente. Eles não querem esperar que um funcionário humano chegue ao seu e-mail. A IA ajuda a superar esse atraso, permitindo que os usuários tenham suas dúvidas respondidas imediatamente para que acessem o serviço e, fundamentalmente, sigam em frente.Agora, além de traduzir, o celular interpreta! Ou seja, você pode traduzir não só as mensagens de texto, como também as conversas ao vivo, em tempo real. Compartilhando a tela do celular, é possível que pessoas de lados opostos leiam a transcrição do texto dito uma para a outra. Este recurso funciona até mesmo sem conexão à internet.

Foto: Pexels

Inteligência Artificial



Assim, é possível acompanhar pela tela, antes de postar nas redes sociais por exemplo, todo o processo de liberdade de criação e configuração da foto. Edições simples podem ser realizadas, como remasterizar as fotos, remover reflexos e otimizar as imagens obtidas. Você tem até mesmo a capacidade de preencher partes do fundo de uma certa imagem usando a chamada Edição Generativa.



Para quem gosta de usar o celular no carro (ou precisa trabalhar se deslocando de um lado para outro), o aparelho permite que o usuário acesse um resumo das mensagens recebidas enquanto dirige, sugerindo também respostas imediatas apenas a partir de um toque.



Mais uma ferramenta de pesquisa interessante é o Circule para Pesquisar (em inglês Circle to search). Em parceria com a Google, a Samsung foi feliz em criar o mecanismo de não ter que sair do app para acessar o Google. Mais um excelente recurso que veio para elevar ainda mais a qualidade dos aparelhos da marca é o ProVisual Engine, ferramenta alimentada porcapaz de transformar a qualidade de captura de imagem em algo extraordinário!Assim, é possível acompanhar pela tela, antes de postar nas redes sociais por exemplo, todo o processo de liberdade de criação e configuração da foto. Edições simples podem ser realizadas, como remasterizar as fotos, remover reflexos e otimizar as imagens obtidas. Você tem até mesmo a capacidade de preencher partes do fundo de uma certa imagem usando a chamada Edição Generativa.Para quem gosta de usar o celular no carro (ou precisa trabalhar se deslocando de um lado para outro), o aparelho permite que o usuário acesse um resumo das mensagens recebidas enquanto dirige, sugerindo também respostas imediatas apenas a partir de um toque.Mais uma ferramenta de pesquisa interessante é o Circule para Pesquisar (em inglês Circle to search). Em parceria com a Google, a Samsung foi feliz em criar o mecanismo de não ter que sair do app para acessar o Google.