Bem-estar: os mais recentes avanços da ciência

Na procura da saúde plena, é crescente a importância conferida à soma da saúde corporal e a mental. As Constituições da Organização Mundial da Saúde (OMS) declaram que o “bem-estar mental é parte integrante da saúde geral, mesmo na ausência de algum transtorno sério”.



Para a parte física, uma das maiores novidades é o mRNA, molécula com capacidade de sintetizar proteínas, que origina um processo capaz de transmitir o que está escrito em nosso DNA. Ao lado dos processos de uso do mRNA, os quais, de acordo com cientistas, podem mudar o paradigma estabelecido pelas doenças negligenciadas, os recentes avanços para a área da saúde incluem telemedicina, cirurgia robótica assistida e dispositivos vestíveis.



Para o corpo sadio, altas tecnologias; para a mente sã, promotora do bem-estar que reflete no corpo, as receitas são até bem simples, assim como os ingredientes. No processo em busca do bem-estar, dentre outros, vem ganhando terreno o auxílio da tecnologia aplicada à diversão, como os jogos eletrônicos capazes de exercitar habilidades cognitivas – aquelas consideradas úteis para estimular as atividades da mente, a exemplo da concentração.



A concentração – ou a falta dela – é um dos fatores mais listados na composição do bem-estar. Em condições fisiológicas regulares, qualquer pessoa pode aprender a melhorar sua concentração através de exercícios específicos ou jogos como o poker, que tem a virtude de reunir raciocínio, estratégia e cálculo simultaneamente e, assim, aguçar o cérebro na sua capacidade de permanecer atento.



Além de exercitar a capacidade de manter a alta concentração, o poker pode auxiliar outras habilidades, tal como desenvolver as competências estratégicas. Entre os clássicos do entretenimento, ao vivo ou online, as versões dessa modalidade são mencionadas como capazes de melhorar a coordenação, acelerar o raciocínio e treinar a memória, por exigir decisões e cálculos rápidos.



O mais querido, difundido e comentado, o poker é um dos rei dos jogos que ajudam a desenvolver diversas skills. Faz parte da relação que lista, por exemplo, o xadrez, Detetive, Banco Imobiliário, Minecraft, SimCity - proporcionando bons momentos de diversão, todos eles reúnem situações que levam a mente a trabalhar desafios vivenciados no cotidiano.



Além da boa concentração, fazem parte das habilidades estimuladas pelo poker o reconhecimento de limites e a identificação de fatores favoráveis às tomadas de decisão. Ao exercício das habilidades cognitivas estimuladas pelos jogos, podem ser acrescentados o estímulo à memória; a percepção; o foco e a atenção. Tais habilidades são as mesmas exercidas pelos atletas de jogos competitivos, do futebol à canoagem, do tênis ao iatismo.



Tudo o que diz respeito às habilidades cognitivas está relacionado com a psicologia. Assim como nas demais áreas da saúde, a psicologia vem ganhando novas técnicas e novos instrumentos, com o auxílio da tecnologia. Um exemplo são os óculos de realidade virtual. Dentre outras funções, eles são utilizados nos consultórios para otimizar técnicas de terapia cognitivo-comportamental.



O console de videogame, a interação com o Google Maps e até as imagens 3D já são comuns nos aparatos utilizados nos consultórios dos psicólogos. Tratamentos cognitivos para a ansiedade incluem jogos e outros aplicativos, com uso afiançado pelos canais competentes.



Ainda, a busca do bem-estar físico somado ao mental tem ótimos aliados em alguns exercícios simples. Menos de 30 minutos diários de corrida são suficientes para o cérebro começar a perceber os benefícios da atividade física e trabalhar para fazer o praticante reconhecer os seus limites.



O Yoga é útil para quem pretende alcançar o bem-estar emocional e aliar a atividade física com o relaxamento. Para manter o foco e a atenção nas sensações físicas, a musculação também é ótima pedida. Os exercícios de memorização e a meditação, citados como úteis para reduzir o estresse; aprender a tocar instrumento musical ou conhecer novos jogos ainda são apontados como importantes para formar a bagagem de quem deseja exercitar o cérebro.



Cada vez mais considerado um conceito abrangente, para além da saúde física e mental, o bem-estar é associado a todos os aspectos da vida – relações sociais, finanças, trabalho e lazer. A ideia é que todas essas áreas estejam em equilíbrio. As evidências científicas sugerem que o bem-estar está ligado à felicidade na sua forma mais abrangente. Pessoas mais atentas a esses detalhes, apontam os estudos, tendem a ser mais felizes do que aquelas que não o são.