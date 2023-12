Para além do estádio: a revolução Digital no marketing esportivo

...

Sites de apostas e cassinos on-line precisam de promoções para atrair jogadores



Diversas iniciativas associadas a jogos de azar destinam uma parte significativa de seu dinheiro à publicidade e ao reconhecimento da marca. Apesar de a publicidade externa ser proibida em algumas partes do mundo e regiões, a mídia social e a publicidade on-line são fontes de publicidade disponíveis e inovadoras. No escopo desta análise do site da 188Bet Brasil, discutiremos as promoções que mais se destacam, bem como as estatísticas sobre a utilização da mídia social para atrair clientes em potencial. Até que ponto as grandes corporações fazem uso das redes sociais e que tipos de anúncios elas tentam promover?



Os destaques das promoções

Alguns dos momentos mais memoráveis na publicidade de sites de jogos de azar e casas de apostas são sempre os feriados de Ano Novo e as grandes competições internacionais. Durante esses dias, os aplicativos e as empresas de sites adquirem o espírito do feriado e podem ser modificados de acordo com o tema do feriado. e as promoções e empresas durante esses períodos são duplamente lucrativas, por isso muitos jogadores do Brasil aguardam esses eventos para entrar no jogo de forma mais favorável.

Outro grande exemplo são as promoções sociais em vários sites de hospedagem de streaming, que permitem que as informações se espalhem na velocidade da luz. Dessa forma, muitas salas de pôquer on-line convidaram profissionais de pôquer famosos e estrelas do showbiz para participar de seus anúncios. As campanhas publicitárias das casas de apostas esportivas geralmente são mais brutais e associadas ao desejo de sempre ganhar e tentar a sorte. Essas campanhas evocam emoções fortes e incentivam os jogadores a apostar alto!



Como encontrar empresas de apostas em várias plataformas de redes sociais?

A fim de aumentar a visibilidade da sua marca na área, os proprietários de empresas bem conhecidas atraem frequentemente grandes meios de comunicação e profissionais de marketing externos. Mas os anunciantes estão encontrando cada vez mais sucesso com redes sociais especializadas. Aqui vamos dar uma olhada nos sites de mídia social mais populares e analisar os critérios usados para escolher para quais empresas anunciar:

O Instagram é uma ótima plataforma. Classificado em alta entre as redes de bookies para publicidade direcionada. Uma vez que todos os utilizadores têm pelo menos 18 anos, as empresas podem anunciar os seus serviços em contas de casas de apostas sem infringir a lei;



Dentro Do Facebook. Anúncios de jogos de azar ainda não são permitidos no Facebook, mas algumas empresas ainda encontram maneiras criativas de levar as pessoas a visitar sites de apostas e apostas, incluindo a exibição de símbolos de jogos futuros;



Xcom. Esta rede social reina em primeiro lugar entre os estabelecimentos de jogo online. A transparência da plataforma e a ideia de liberdade de expressão permitem que os utilizadores promovam, transmitam e até criem grupos com base em interesses comuns, como códigos promocionais para casinos e apostas online, jogos ao vivo emocionantes e muito mais—embora a política do Twitter, e a posição do X. som em particular, tenha se tornado cada vez mais problemática nos últimos tempos em relação às apostas.

Riqueza de conhecimentos

Atuando desde 2006, a 188Bet Brasil acumulou uma riqueza de conhecimentos e experiência no campo. Apesar da falta de um pacote de boas-vindas atual, a empresa garante que os apostadores encontrarão muitas atrações em sua plataforma. Isso dá a impressão de que o site valoriza a segurança financeira de seus clientes, o que é uma ótima notícia.



A casa de apostas é apontada como uma das preferidas entre jogadores de blackjack, roleta e bacará. Também tem um cassino ao vivo e uma sala de pôquer no site.



Erros cometidos por apostadores sem experiência

Ao avaliar os esportes, é aconselhável que os apostadores novatos tenham em mente fatores como o clima. Apostar muito dinheiro nos favoritos iniciais é um erro de novato:

Os favoritos não vencerão. Não caia nessa ilusão. No dia seguinte a uma batalha exaustiva, até mesmo os favoritos podem estar em desvantagem;



Pense no clima ao analisar as próximas partidas;



Independentemente de estar certo de suas perspectivas de vitória, você não deve aumentar suas apostas acima do que o método recomenda;



A menos que seu plano diga o contrário, não aumente suas apostas quando já estiver ganhando;



Antes de aproveitar qualquer promoção ou bônus, verifique se os requisitos de apostas são razoáveis;



No caso de um ganho substancial, é extremamente importante proteger sua conta usando métodos como criptografia e biometria de autenticação de dois fatores.



Muitos brasileiros gostam de apostar

Mais de 20 esportes são cobertos pela 188Bet em várias ligas nacionais e internacionais;



Meios materiais. Não importa se esta é sua primeira vez usando o site ou o aplicativo móvel;



Modelos de probabilidade e protocolos de apostas.

Um aplicativo de apostas universalmente compatível para smartphones e tablets;



Ponto de bônus. Diversas promoções e um bônus de boas-vindas considerável estão à espera dos clientes;



Assistência adicional da comunidade. O site pode ser acessado nos idiomas mais conhecidos em todo o mundo.



Um tutorial abrangente sobre o registro de uma conta.



Você não pode apostar se tiver menos de 18 anos de idade.

Em todos os momentos, você deve ter em mãos um documento de identidade com foto do governo.