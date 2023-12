Criando campanhas esportivas memoráveis: Lições dos melhores do mercado

...

Publicado em 12/12/2023 às 14:12

Alterado em 12/12/2023 às 14:12

Promoções são fundamentais

Muitas campanhas relacionadas a jogos de azar dedicam grande parte de sua receita à publicidade e ao reconhecimento da marca. Embora a publicidade externa não seja permitida em todas as regiões e cantos do mundo, a publicidade social e on-line está disponível e é criativa. Conheça as promoções e as estatísticas sobre o uso da mídia social pela marca B1Bet Brasil. Quais redes sociais as grandes empresas usam e que tipo de publicidade promovem?



Plataformas de mídia social

Os proprietários de empresas populares geralmente atraem os principais meios de comunicação e anunciantes externos quando desejam aumentar o perfil de sua marca na área. Por outro lado, as redes sociais de nicho estão se tornando cada vez mais lucrativas para os anunciantes. Por que algumas marcas são selecionadas para publicidade direcionada:

Instagram. Uma das melhores redes para publicidade personalizada entre as casas de apostas. Um benefício é que as empresas podem promover seus serviços nos perfis sem infringir a lei, pois todos os usuários têm pelo menos 18 anos de idade;



No Facebook. Apesar das restrições do Facebook a anúncios relacionados a apostas, algumas organizações ainda utilizam estratégias de marketing inteligentes, como a exibição de símbolos de jogos futuros, para atrair os usuários a visitar os sites das casas de apostas e fazer apostas;



Xcom. Quando se trata de cassinos e casas de apostas on-line, essa rede social é a principal. Apesar do fato de que a política do Twitter e, especificamente, a posição do site em relação às apostas tem sido cada vez mais difícil nos últimos tempos, a abertura da plataforma e o conceito de liberdade de expressão permitem que os usuários anunciem, transmitam e até mesmo formem grupos com base em interesses comuns, como códigos promocionais para cassinos e apostas on-line, partidas ao vivo intrigantes e muito mais.

Benefícios

Em seus quase nove anos de operação, a B1Bet se tornou um nome conhecido para os jogadores brasileiros.

Futebol, basquete e mais de 30 outros esportes populares estão disponíveis para apostas;

Muitas outras casas de apostas esportivas permitem que você assista aos jogos ao vivo on-line;

Aposte em um único evento, em uma combinação de eventos ou em um sistema;

Com essa seção, há uma especial dedicada a disciplinas cibernéticas conhecidas, como CS:GO, Dota 2, League of Legends, Valorant e muitas outras;

Uma variedade de mais de 3.500 jogos desenvolvidos por empresas de jogos legítimas;

Nessa casa de apostas, você pode usar o PIX, a opção de pagamento mais fácil no Brasil;

Excelente design e fácil navegação;

Aplicativo disponível para dispositivos iOS e Android.

Alternativas para transações bancárias

O real brasileiro é a moeda mais comumente aceita para compras on-line. Naturalmente, recomenda-se que a operadora aumente a variedade de alternativas disponíveis para seus clientes, pois agora eles estão restritos ao PIX para depósitos e saques. Como essa é a opção de pagamento mais popular do Brasil, a falta de alternativas pode não ser um problema tão grande.



Variedade de opções

Eventos de apostas para mais de 30 esportes todos os dias. Futebol, Tênis, Basquete, Beisebol, Tênis de mesa, Esportes eletrônicos, Esportes de inverno, como biatlo, etc.

Variedade de videogames: Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Call of Duty, League of Legends, Valorant e muitos outros.



Mais de 3.500 jogos criados e fornecidos ao site por várias empresas, incluindo Evolution Gaming, Pragmatic Play, Playtech, Ezugi, Microgaming, NetEnt e outras. O lobby é bem organizado por gênero, e uma barra de pesquisa facilita a localização de determinados jogos pelo nome.

Fácil de usar porque algumas seções têm subcategorias. Máquinas caça-níqueis, jogos de jackpot, versões ao vivo de jogos de mesa e de cartas, os jogos Crash mais populares (como Aviator, Lucky Jet, Spaceman etc.).



Disponível para todos os clientes brasileiros em dispositivos móveis.