Alisson vs. Ederson – Quem será o goleiro titular da Copa América 2024 pelo Brasil?

Apesar de o Brasil ser associado a habilidosos articuladores de jogadas, atacantes prolíficos e mágicos da bola, a atual seleção nacional ostenta grande força entre os goleiros. A Seleção Brasileira conta com dois excepcionais arqueiros no auge de suas carreiras, ambos com papel fundamental em clubes de destaque na Premier League. Com um início decepcionante nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil volta suas atenções para a Copa América.



Copa América 2024

Os Estados Unidos sediarão a Copa América em junho, e o Brasil disputará no Grupo D ao lado de Colômbia, Paraguai e uma equipe qualificada. As partidas serão realizadas no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, e não se espera que o Brasil encontre problemas para avançar à fase eliminatória.

Até junho, todos os jogadores atacantes lesionados deverão estar recuperados, sendo a maior incógnita Neymar Jr., que sofreu uma ruptura de ligamento e ficará fora dos campos por um tempo indeterminado.



A Copa América pode ser também a última oportunidade de Diniz, que levou o Fluminense à conquista da Copa Libertadores deste ano, liderar o Brasil. Há rumores de que a Seleção deseja que Carlo Ancelotti assuma o comando antes da Copa do Mundo de 2026.

Durante sua breve passagem, Diniz utilizou tanto Alisson quanto Ederson, e a decisão vai depender do desempenho desses jogadores na Premier League.

Os torcedores podem ter confiança em ambos os goleiros, já que eles não são o ponto fraco do Brasil. No entanto, analisando as partidas recentes, Alisson leva uma ligeira vantagem e provavelmente seria o goleiro titular se a Copa começasse hoje.



Alisson permanecerá no gol?

Nos últimos oito anos, Alisson tem sido a primeira opção para a escalação inicial. Ele é o goleiro do Liverpool, com quem conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões da UEFA. Na época de sua transferência, o Liverpool pagou à Roma um valor recorde pela posição e Alisson correspondeu ao vencer a Luva de Ouro com 21 jogos sem sofrer gols na temporada. Ele também ajudou o Liverpool a conquistar outra Liga dos Campeões.



Alisson estreou pela Seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e tem sido o principal goleiro do Brasil desde então. O goleiro do Liverpool foi a primeira escolha na Copa do Mundo na Rússia e numa saída decepcionante nas quartas de final contra a Croácia na Copa do Mundo do Catar em 2022. Ele também esteve no gol nas últimas duas edições da Copa América. No entanto, seu colega Ederson assumiu em 2021 e foi o goleiro na devastadora derrota por 1-0 contra a Argentina na final no Maracanã.



Ederson poderá se consolidar como número 1?

Em comparação com as mais de 60 participações de Alisson pela Seleção, Ederson, um ano mais jovem, acumulou 20 convocações pela seleção brasileira. Assim como seu colega, Ederson também é um goleiro da Premier League, com sucesso mais recente no Manchester City. Ele também venceu a Luva de Ouro em 2020 e acumulou mais de 230 jogos pela Liga dos Campeões e Premier League.



Ele fez sua estreia internacional pelo Brasil em 2017 e tem 25 convocações para a equipe principal. Apesar de não ter tantas convocações quanto Alisson, Ederson esteve na equipe em duas Copas do Mundo, duas Copas América e vários outros jogos oficiais. Suas habilidades no mano a mano e sua precisa distribuição de bola o tornaram uma parte integral do estilo de posse de bola do Manchester City.



Com seu recente sucesso no clube, conquistando uma tríplice coroa com o City, há argumentos que poderiam colocá-lo como substituto de Alisson no gol para a próxima Copa América.



Péssimas eliminatórias para a Copa do Mundo pelo Brasil

Ederson foi a primeira escolha de Fernando Diniz, o novo técnico da seleção nacional, para as recentes partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo. O goleiro do City iniciou as quatro primeiras partidas, mas Diniz voltou a escalar Alisson após uma derrota por 2-0 no Uruguai. Foi a primeira vez que o Uruguai derrotou o Brasil nos últimos 22 anos.



Alisson teve a chance nas duas últimas partidas, mas não conseguiu evitar mais duas derrotas, 2-1 na Colômbia e 0-1 no Rio contra a Argentina.



O Brasil não se saiu bem nessa sequência de jogos, mas no final das contas a culpa não foi de Ederson ou Alisson. A equipe sofreu várias lesões em jogadores-chave como Neymar, Gabriel Jesus, Richarlison e Vinicius Jr, então o jogo ofensivo não estava no nível esperado, resultando em um desempenho abaixo do esperado na defesa. Para comparação, a Argentina lidera o grupo de qualificação da América do Sul com 15 pontos, oito a mais que o Brasil que se encontra em sexto lugar. No entanto, ambas as equipes marcaram oito gols, porém os atuais campeões mundiais e da Copa América argentinos só sofreram dois gols em seis partidas. O Brasil, por outro lado, retirou a bola da rede sete vezes.