Promotor apela de decisão que inocentou Air France e Airbus

Um promotor público francês está apelando de decisão judicial que inocentou a fabricante europeia de aviões Airbus e a Air France de "homicídio involuntário" por um acidente aéreo em 2009.

Neste mês, um tribunal francês inocentou as duas empresas da acusação pela tragédia, quando um avião que partia do Rio de Janeiro para Paris desapareceu durante uma tempestade no Atlântico.

A decisão seguiu um julgamento público histórico sobre o acidente do voo AF447, em 1º de junho de 2009.

As famílias dos que morreram tentaram estabelecer responsabilidade criminal pelo pior desastre aéreo da França. O julgamento se concentrou em saber se a Airbus reagiu muito lentamente e se a Air France fez o suficiente para garantir que seus pilotos fossem suficientemente treinados.

As empresas se declararam inocentes das acusações, para as quais a multa corporativa máxima é de 225 mil euros.

A Air France-KLM não quis comentar o recurso do promotor. A Airbus não estava disponível de imediato para comentar. (com Reuters)