Arce da Bolívia espera reatar relações com o Brasil com a posse de Lula

O presidente da Bolívia, Luis Arce, disse na segunda-feira (2) que espera que o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ajude a melhorar as relações diplomáticas e explique questões que geraram polêmica durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Falando à noite na televisão, Arce disse esperar que Lula, que assumiu o cargo pela terceira vez no domingo, ajude a explicar os contratos de gás entre os países que os políticos bolivianos chamaram de prejudiciais, bem como o "comportamento" de Bolsonaro durante uma crise política na Bolívia em 2019.

"Há muitas coisas que precisam de uma explicação do governo brasileiro", disse Arce à emissora Telesur.

"Com essa nova relação, esperamos que todas essas informações que estão sendo investigadas na Bolívia possam fluir do Brasil", afirmou.

Arce apontou para o suposto apoio do político de extrema direita Bolsonaro à renúncia do ex-presidente de esquerda Evo Morales em 2019. Os partidários de Morales chamaram o evento de golpe de estado, e a Bolívia agora enfrenta protestos após a prisão de um governador da oposição em ligação com o incidente. (com Reuters)