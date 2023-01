Japão pode desenvolver mísseis com um alcance de 3.000 quilômetros

O Ministério da Defesa do Japão planeja fabricar mísseis de longo alcance capazes de percorrer uma distância de 3.000 quilômetros.

Segundo fonte familiarizada com o assunto, citada pela Reuters, os japoneses pretendem implantar os mísseis na década de 2030.

Além disso, há relatos de que o governo chinês pretende desenvolver um foguete de 2.000 quilômetros de alcance no início da década de 2030, bem como um míssil hipersônico com alcance de 3.000 quilômetros, que poderia atingir qualquer parte da Coreia do Norte e algumas partes da China.

Recentemente, o Japão revelou o maior reforço das suas Forças de Autodefesa desde a Segunda Guerra Mundial, com um plano para investir US$ 320 bilhões (R$ 1,6 trilhão) na compra de material bélico, incluindo mísseis capazes de impactar o território chinês.

Neste contexto, o Japão adotou uma nova estratégia de segurança nacional incluindo o direito de lançar contra-ataques contra o território do adversário.

A estratégia japonesa estipula não apenas o direito de autodefesa e contra-ataque, como também a soberania do Japão sobre diversas ilhas em disputa. (com agência Sputnik Brasil)