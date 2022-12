Ex-Papa Bento XVI morre aos 95 anos

O ex- papa Bento XVI , que em 2013 se tornou o primeiro pontífice em 600 anos a renunciar, morreu neste sábado (31) aos 95 anos no mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano, onde viveu desde sua renúncia, disse um porta-voz da Santa Sé.

"Com pesar, informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 no mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano. Mais informações serão fornecidas o mais breve possível", disse o porta-voz em um comunicado por escrito.

O Vaticano disse que seu corpo será velado a partir de segunda-feira na Basílica de São Pedro. O Vaticano tem rituais minuciosamente elaborados para o que acontece depois que um papa reinante morre, mas nenhum conhecido publicamente para um ex-papa.

No início desta semana, o Papa Francisco divulgou durante sua audiência geral semanal que seu antecessor estava "muito doente" e pediu que as pessoas orassem por ele.

Por quase 25 anos, como cardeal Joseph Ratzinger, Bento foi o poderoso chefe do escritório doutrinário do Vaticano, então conhecido como Congregação para a Doutrina da Fé (CDF). (com Reuters)