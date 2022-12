'Lenda do futebol', diz presidente dos EUA sobre Pelé

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recordou do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, definindo o brasileiro como uma "lenda do futebol".

"Para um esporte que une o mundo como nenhum outro, a ascensão de Pelé de origens humildes a lenda do futebol é uma história do que é possível. Os pensamentos de Jill e os meus estão com sua família e todos aqueles que o amavam", escreveu Biden em suas redes sociais.

Além do mandatário norte-americano, Pelé também foi homenageado por outros importantes nomes da política dos Estados Unidos, como o secretário de Estado do país, Antony Blinken, e o ex-presidente Barack Obama.

A postagem de Biden (Foto: Reprodução )

A agencia espacial dos EUA, a Nasa, também publicou em suas redes sociais uma imagem de uma galáxia espiral nas cores do Brasil para recordar o "Rei do Futebol".

Lembrado por sua histórica passagem pelo Santos, Pelé fechou sua carreira de jogador no New York Cosmos, dos Estados Unidos, e foi peça fundamental na popularização do futebol em território norte-americano. (com Ansa).