Vaticano homenageia Pelé com fotos ao lado de Papas

O Vaticano usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que faleceu na última quinta-feira (29), aos 82 anos de idade.

"O Rei, dois Papas e dois Santos", escreveu o Vaticano na publicação.

O Rei com Bento XVI (Foto: Vaticano)

No post, o Vaticano divulgou fotografias que mostram o papa Francisco com uma camisa da seleção do Brasil autografada pelo ídolo do Santos e um encontro de Pelé com o papa emérito Bento XVI.

O "Atleta do Século" também aparece em imagens com João Paulo II e Paulo VI, que já lideraram a Igreja Católica e foram beatificados.

O ex-craque estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a problemas respiratórios e complicações de um tumor no cólon. O falecimento foi confirmado por familiares de Pelé. (com Ansa)

O Rei com Paulo VI (Foto: Vaticano)





Papa Francisco com a camisa do rei (Foto: Vaticano)