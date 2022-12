Zelensky chega aos EUA em 1ª viagem desde início da guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou à base militar de Andrew para iniciar sua visita formal aos Estados Unidos nesta quarta-feira (21). De lá, o mandatário irá para a Casa Branca, onde se reunirá com Joe Biden, e discursará no Congresso.

Essa é a primeira vez que o líder ucraniano deixa seu país desde o início da guerra, no fim de fevereiro deste ano, e a viagem foi anunciada apenas quando Zelensky já estava a caminho de Washington.

Segundo analistas, o mandatário vai pedir mais ajuda financeira e militar para os norte-americanos, que estão entre os principais aliados de Kiev ao lado da União Europeia e do Reino Unido.

"A caminho dos EUA para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia. Em particular, Biden e eu discutiremos a cooperação entre Ucrânia e Estados Unidos. Farei também um discurso no Congresso e diversas reuniões bilaterais", escreveu em seu perfil no Twitter.

Em resposta, Biden afirmou que estava "muito feliz" em receber Zelensky na Casa Branca e que ambos têm "muito a discutir".

Até esta quarta, o presidente ucraniano estava recebendo chefes de Estado e governo em Kiev e levava os políticos para ver de perto algumas das cidades destruídas pelos russos. (com agência Ansa)