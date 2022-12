Inflação na Argentina em novembro bate recorde dos anos 1990

A inflação de novembro na Argentina foi de 4,9%, uma alta de 92,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado, mostraram os dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). O número é o mais alto no país desde a década de 1990.

O recorde foi batido mesmo com a desaceleração da inflação em novembro. Na comparação entre outubro e setembro, a elevação foi de 6,3%.

A forte alta foi puxada pelo setor de energia (gás, petróleo, entre outros), custos de habitação e aumento nos alimentos e na água.

Os serviços essenciais tiveram uma subida de preço de 8,7%, os de comunicação aumentaram 6,4%, as bebidas alcoólicas e produtos de tabaco tiveram aumento de 6,3% e os transportes de 6,1%. (com agência Ansa)