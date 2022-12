Aquário explode e lança 1,5 mil peixes em avenida de Berlim

Um aquário de grande dimensão explodiu na manhã desta sexta-feira (16) em um hotel de Berlim, na Alemanha, e deixou ao menos duas pessoas feridas, informou o jornal "Bild".

O incidente afetou o aquário Sea Life, de 16 metros de altura, e 1,5 mil peixes exóticos que estavam no viveiro foram lançados em uma avenida movimentada do centro da capital alemã.

De acordo com as autoridades locais, o episódio provocou "danos marinhos inacreditáveis" em uma das principais atrações turísticas de Berlim.

"A água está fluindo pela rua", escreveu a polícia no Twitter, confirmando que "o aquário explodiu".

O aquário AquaDom de 14 metros de altura estourou e o vazamento de água forçou o fechamento de uma rua próxima, disseram policiais e bombeiros. A polícia de Berlim disse no Twitter que, além de causar "danos marítimos incríveis", o incidente deixou duas pessoas feridas por estilhaços de vidro. O aquário cilíndrico continha mais de um milhão de litros de água e abrigava cerca de 1.500 peixes tropicais (Foto: reprodução)

As causas da explosão ainda não estão claras, mas estão sendo investigadas. A principal suspeita é de que, com o frio registrado na cidade, parte da água tenha congelado, provocando o rompimento do vidro.

Pelo menos 100 bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência. Além dos peixes, diversos destroços tomaram conta da avenida. A rua Karl Liebknecht Strasse, onde está localizado o hotel "DomAquaree", a poucos metros da Catedral de Berlim, foi fechada ao tráfego.

As autoridades alemães também disponibilizaram vários ônibus aquecidos, por conta da baixa temperatura, para cerca de 350 turistas que tiveram que ser transferidos para outro hotel. (com agência Ansa)