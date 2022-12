Banco Central Europeu aumenta juros em 0,5 ponto

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira (15) um aumento de 0,5 ponto percentual em suas taxas de juros, em mais um sinal de preocupação com a disparada da inflação na zona do euro.

A taxa de refinanciamento do BCE subiu de 2% para 2,5%; a taxa sobre depósitos, de 1,5% para 2%; e a taxa sobre empréstimos marginais, de 2,25% para 2,75%.

A medida está em linha com o Federal Reserve (Fed), banco central dos EUA, que aumentou seus juros em 0,5 ponto, para uma faixa entre 4,25% e 4,5%, na última quarta-feira (14).

Por meio de comunicado, o conselho diretivo do BCE destacou que prevê novas altas nos próximos meses, até que as taxas cheguem a "níveis suficientemente restritivos para garantir um retorno tempestivo da inflação à meta de 2% em médio prazo".

A instituição projeta que a inflação na zona do euro atinja 8,4% em 2022, 6,3% em 2023, 3,4% em 2024 e 2,3% em 2025. "A inflação continua muito elevada e, segundo as projeções, deve ser manter em nível superior à meta por um período de tempo excessivamente prolongado", afirmou a presidente do BCE, Christine Lagarde.

Já o produto interno bruto (PIB) da área da moeda comum deve crescer 3,4% em 2022, 0,5% em 2023, 1,9% em 2024 e 1,8% em 2025, com uma "recessão relativamente breve" entre o último trimestre deste ano e o primeiro do próximo, de acordo com o conselho diretivo do Banco Central Europeu. (com agência Ansa)