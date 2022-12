Rússia descarta chance de trégua de Natal na Ucrânia

A Rússia descartou nesta quarta-feira (14) a hipótese de uma trégua de Natal ou Ano Novo com a Ucrânia.

Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, disse que o Kremlin não recebeu "nenhuma proposta" e que "esse tópico não está na agenda".

De acordo com a agência local Tass, a declaração foi dada em resposta a questionamentos de jornalistas se a Rússia estaria disposta a aceitar uma eventual trégua natalina proposta por Kiev.

Peskov ainda destacou que a Ucrânia precisa entender as "novas realidades" criadas pela guerra, em referência à anexação ilegal de quatro regiões do leste e do sul do país por Moscou.

"Sem levar isso em conta, qualquer progresso é impossível", declarou. (com agência Ansa)