Peru: Congresso reage rápido e Castillo é preso após tentar autogolpe

O presidente peruano Pedro Castillo foi preso, nesta quarta (7), poucas horas depois de ter anunciado um autogolpe, quando destituiria o Congresso, conforme disse na TV em rede nacional. Mas foi o próprio Congresso que destituiu rapidamente o presidente. Em seguida, um pedido de porisão, feito pelo MP, foi aceito pela justiça.

Mais cedo, Castillo anunciou a dissolução do parlamento e a instauração de um "governo de emergência excepcional". O mandatário também tentou convocar novas eleições legislativas e decretou toque de recolher.



Apesar disso, o Congresso não reconheceu a dissolução e votou a favor da destituição do presidente peruano em uma votação que já estava prevista. A vice-presidente Dina Ercilia Boluarte deve assumir o cargo no lugar de Castillo.



Logo após o pronunciamento de Castillo anunciando a dissolução do Congresso, a própria Boluarte deu uma declaração nas redes sociais contra a decisão do mandatário.

Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) December 7, 2022

[Rechaço a decisão de Pedro Castillo de perpetrar a quebra da ordem constitucional com o fechamento do Congresso. Isso se trata de um golpe de Estado que agrava a crise política e institucional que a sociedade peruana terá que superar com estrito apego à lei.]



EUA chamam Castillo de ex-presidente



Durante coletiva de imprensa no final da tarde desta quarta-feira (7), o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, afirmou que o governo norte-americano já considera Castillo um ex-presidente.

"Entendemos que muitos dos deputados e parte do governo de Pedro Castillo reunciaram. Entendemos que o Congresso então tomou a medida de impedir Pedro Castillo [...]. Meu entendimento é que, dada a ação do Congresso, ele é agora um ex-presidente", disse o porta-voz. (com agência Sputnik Brasil)