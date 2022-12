Após protestos, China relaxa política de 'Covid zero'

Após uma onda de protestos inédita durante a pandemia de Covid-19, a China começou a relaxar as rígidas regras da política de "Covid zero" desde o fim de semana em todo o país.

Grandes cidades como Pequim, Xangai, Shenzen e Hangzhou não exigem mais um teste negativo para que os cidadãos possam usar o transporte público ou frequentar determinados espaços, como os locais de trabalho, supermercados ou parques e ambientes de diversão.

Os testes em massa foram retirados em vários pontos e os confinamentos obrigatórios para quem teve contato com uma pessoa contaminada em um círculo social "muito próximo" passaram a ser realizados em casa e não mais em centros de saúde.

Além disso, restaurantes e locais de diversão que estavam fechados foram reabertos ao público.

No entanto, a repressão aos protestos populares continua intensa, com prisões de quem for às ruas criticar o governo.

A China vem enfrentando uma alta nos casos da doença, na maior onda pandêmica em contágios desde as primeiras notificações da Covid-19, em dezembro de 2019. Apesar disso, as mortes continuam em patamares baixíssimos - houve um óbito nas últimas duas semanas.

No entanto, ao tentar voltar a aplicar os lockdowns em distritos inteiros, a população se manifestou e foi às ruas criticar o governo de Xi Jinping. Na última semana, um dos mais altos diretores sanitários do país defendeu a política de "Covid zero", mas criticou as autoridades locais na aplicação das medidas de maneira uniforme, sem analisar a gravidade da situação.

De acordo com o portal Our World in Data, que monitora o avanço da pandemia no mundo, a média de casos diários nos últimos sete dias na China é de 35.433, recorde para o país. (com agência Ansa)