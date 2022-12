Conselho da UE aprova teto de US$60 ao barril de petróleo russo

O Conselho da União Europeia aprovou neste sábado (3) a introdução do teto de US$60 por barril ao preço do petróleo russo para a comercialização por via marítima para países terceiros.

O mecanismo prevê a proibição de os operadores europeus ou de países terceiros utilizarem os serviços marítimos europeus - transporte, seguro, financiamento, intermediação - se o petróleo bruto for vendido a um preço superior ao teto fixado.

O valor é ajustável, de forma a responder à evolução do mercado e será revisto de dois em dois meses. Mas a meta é que esteja sempre 5% abaixo dos preços atuais. O limite para produtos refinados será definido posteriormente. (com agência Ansa)