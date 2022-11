Emissários de Joe Biden vêm ao Brasil para encontrar Lula

Uma comitiva do governo dos Estados Unidos deve chegar ao Brasil na próxima segunda-feira (5). Sob liderança do conselheiro de segurança do país, Jake Sullivan, e de Juan Gonzalez, assessor do governo de Joe Biden para a América Latina, o grupo deve se encontrar com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



As autoridades dos EUA já estão articulando uma visita de Biden ao Brasil no ano que vem, quando Lula já terá assumido o governo.



Biden não chegou a visitar o Brasil desde que assumiu seu mandato. No entanto, ele se encontrou com Jair Bolsonaro durante a Cúpula das Américas.



Sullivan, que vem sendo um dos principais articuladores do governo norte-americano para um possível tratado de paz entre Ucrânia e Rússia, esteve no Brasil no ano passado, quando se encontrou com Bolsonaro, com o vice-presidente Hamilton Mourão e com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. (com agência Sputnik Brasil)