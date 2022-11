Inflação na zona do euro ainda não atingiu pico, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta segunda-feira (28) que a inflação na zona do euro ainda não atingiu seu pico e que há riscos de que os dados aumentem mais do que o previsto.

"Não vemos componentes ou a direção que me levariam a acreditar que nós chegamos ao pico da inflação. Cada vez que peço aos meus economistas do BCE, a resposta que tenho no momento é que há risco de aumento - sem definir de quanto será", disse Lagarde durante um evento da Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu.

Lagarde também manifestou preocupação, assim como outros órgãos do bloco, com o alto endividamento dos governos nacionais e pediu que as Leis Orçamentárias que estão sendo definidas para 2023 "não aumentem ainda mais as pressões inflacionárias".

"Os governos devem perseguir políticas fiscais que demonstrem seu compromisso de reduzir gradualmente os elevados índices da dívida pública", pontuou ainda.

Questionada sobre os possíveis novos aumentos nas taxas básicas de juros, Lagarde ressaltou que a velocidade desses aumentos "continuará a depender dos dados". "Quanto devemos ir além e quanto será essa velocidade dependerá de nossas perspectivas atualizadas, da persistência dos choques, da reação das expectativas salariais e da inflação e da nossa avaliação na transmissão da nossa orientação política", pontuou.

Logo após as falas de Lagarde, o euro voltou a se valorizar na comparação com o dólar, chegando a 1,0497 e batendo a máxima que havia sido registrada em junho. (com agência Ansa)