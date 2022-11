Obrador critica eleição de brasileiro como presidente do BID

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou nesta segunda (21) a eleição do brasileiro Ilan Goldfajn como novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), classificando a indicação como "lamentável".



Segundo o líder mexicano, "não há nenhuma esperança para os povos da América Latina e do Caribe", porque a escolha de Goldfajn demonstra que o BID está "apegado ao conservadorismo e a uma política neoliberal impulsionada pelo governo dos Estados Unidos".



A eleição do brasileiro significou a derrota do candidato mexicano, Gerardo Esquivel, economista de esquerda e vice-governador do banco central de sua nação.



"Achamos que esta organização deve mudar porque não é realmente um banco para fomentar o desenvolvimento dos povos da América Latina e do Caribe, sobretudo das pessoas mais necessitadas", enfatizou.



Obrador afirmou ainda que este tipo de entidade financeira serve "basicamente para resgatar os poderosos (...) o que pensamos é uma mudança e quem realmente deve ser ajudado é o povo".



Ontem, no entanto, Esquivel parabenizou o novo presidente do BID e desejou-lhe boa sorte em seu novo cargo, agradecendo ao governo mexicano a nomeação a seu favor. "O BID é muito mais que uma instituição financeira e a visão de desenvolvimento deve ser abrangente", disse o mexicano.



Goldfajn foi eleito com 80% dos votos dos membros, devolvendo a liderança da entidade a um latino-americano. Esta será a primeira vez que um brasileiro irá comandar a instituição fundada em 1959.

O BID é uma das principais instituições financeiras de financiamento no longo prazo para os países da América Latina e do Caribe. (com agência Ansa)