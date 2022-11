Lula vai pedir à ONU para Brasil sediar COP em 2025

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quarta-feira (16) que vai pedir que a conferência climática da ONU em 2025 seja realizada na Amazônia.

O anúncio foi feito durante um discurso do petista no pavilhão do consórcio de governadores da Floresta Amazônica na COP27, que acontece em Sharm el-Sheikh, no Egito.

"Vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil, e, no Brasil, seja feita na Amazônia", disse Lula.

A COP28 será realizada entre 6 e 17 de novembro de 2023, nos Emirados Árabes Unidos, mas as sedes da COP29 e da COP30, em 2024 e 2025, ainda não foram escolhidas.

Segundo o presidente eleito, a conferência climática poderia ser organizada no Amazonas ou no Pará, os dois maiores estados da Amazônia. "Vocês vão discutir entre vocês quem tem mais a oferecer em infraestrutura", afirmou o petista aos governadores, ressaltando que é importante que as pessoas que defendem a floresta tropical conheçam sua realidade de perto.

Lula ainda discursará nesta quarta-feira no plenário da COP para reafirmar seu compromisso com a preservação da Amazônia, em uma tentativa de apagar a imagem negativa deixada pelo governo de Jair Bolsonaro no campo ambiental.

"O Brasil não nasceu para ficar isolado como ficou nos últimos quatro anos", declarou o presidente eleito. (com agência Ansa)