Papa se reúne com Ronaldinho Gaúcho antes de 'Partida pela Paz'

O papa Francisco se reuniu nessa segunda-feira (14) com o ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho e todos os atletas convocados para a "Partida pela Paz", na Sala Paulo VI, no Vaticano.

O encontro ocorreu antes do jogo no Estádio Olímpico, em Roma, e serviu para o Pontífice agradecer a participação dos jogadores pelo apelo urgente pela paz.

"Agradeço a todos vocês que vêm de diferentes lugares, e lugares distantes, para jogar uma partida: uma partida, sim, mas uma partida pela paz, isso é importante", disse o argentino ao grupo formado por cerca de 200 pessoas, incluindo atletas, familiares e amigos.

"Basta pensar que as maiores despesas do mundo hoje são da indústria de armas. Porque sempre se pensa em fazer guerras para destruir. Vocês pegaram o seu tempo para vir e fazer a gratuidade da paz", acrescentou.

Francisco enfatizou que a iniciativa é um "gesto de proximidade, de amizade, de mão estendida". "São pequenos gestos, mas são sementes, são sementes de paz, são capazes de mudar o mundo, porque são sementes de paz", declarou.

O líder da Igreja Católica lembrou ainda que todos querem "a paz" em um mundo que está sempre em busca de guerra e destruição". "É mais importante uma bola de trapos, com a gratuidade do jogo, do que a conquista de um território com guerras, isso não dá", concluiu Jorge Bergoglio.

A declaração faz referência a uma bola feita de trapos e amarrada com corda, um presente do jogador do time da Lazio, Ciro Immobile, como sinal da simplicidade de um esporte como o futebol.

Por fim, Francisco finalizou o encontro com uma bênção, desejando "um coração livre, um coração que vá adiante na construção da amizade", porque "o mundo precisa de amizade, de gratuidade".

A "Partida pela Paz", promovida pelo Papa e organizada pela Scholas Occurrentes, aconteceu nessa segunda e contou com a presença de diversos nomes importantes do futebol mundial, como os ex-jogadores Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, Claudio Caniggia.

Ronaldinho Gaúcho, por sua vez, publicou um vídeo do encontro com o líder da Igreja Católica no Instagram, no qual o mostra entregando uma bola de presente para o argentino.

"Que alegria estar nesta cidade linda que é Roma, fazendo o que mais amo por uma causa tão nobre", escreveu o brasileiro ao postar uma imagem uniformizado para o jogo. (com agência Ansa)