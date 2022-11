Coreia do Norte lança mais um míssil balístico, informa Seul

A Coreia do Norte disparou mais um míssil balístico nesta quarta-feira (9), informa o governo de Seul. A notícia também foi confirmada pelo Japão.

"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direção ao Mar Oriental", como também é chamado o Mar do Japão, diz em nota o Estado-Maior da Coreia do Sul. O disparo foi realizado da província de Pyongan do Sul por volta das 15h30 (3h30 no horário de Brasília).

Já Tóquio informou que monitorou o projétil, que seria de curto alcance, e que ele voou a uma altitude de 50 quilômetros. Esse tipo de míssil consegue voar até 250km de distância.

Desde o início de novembro, a Coreia do Norte vem fazendo disparos recordes de projéteis em direção ao mar. Em 2 de novembro, por exemplo, foram mais de 20 em apenas um dia.

Pyongyang havia se manifestado dizendo que os lançamentos eram uma "resposta" à ampliação dos exercícios militares entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Mas, os vizinhos do Sul e os norte-americanos acreditam que o governo do ditador Kim Jong-un esteja se preparando para retomar os testes nucleares. (com agência Ansa)