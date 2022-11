Embaixador da Copa do Catar diz que homossexualidade é 'dano psíquico'

Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de 2022, o embaixador do megaevento esportivo, Khalid Salman, descreveu a homossexualidade como um "dano psíquico".

O comentário de Salman foi feito durante uma entrevista à emissora de televisão alemã ZDF. Alguns trechos da conversa foram antecipados pela imprensa local, mas ela será transmitida por completa nesta terça-feira (8), como parte de um documentário chamado "Secret Qatar".

"Durante a Copa do Mundo, muitas coisas vão chegar ao nosso país. Vamos falar de homossexuais. O mais importante é que todos aceitarão que venham ao nosso país, mas terão que aceitar nossas regras", comentou o embaixador.

Em sua perspectiva, a homossexualidade "é um dano psíquico", mas a entrevista foi imediatamente interrompida pelo porta-voz do comitê organizador do Mundial.

A decisão de organizar a Copa do Mundo em um país onde a homossexualidade pode ser punida com a morte, foi muito criticada por grupos LGBTQIA+. As ações do Catar passaram a ser acompanhadas com mais rigor ás vésperas da competição da Fifa.

Em um relatório publicado no último mês, a ONG Human Rights Watch (HRW) denunciou que a polícia do país do Golfo prendeu e cometeu abusos recentemente contra pessoas da comunidade. (com agência Ansa)