Trump diz que EUA está em 'declínio', e prevê 'destruição' se Republicanos perderem as eleições

O ex-presidente Donald Trump está prevendo a "destruição" dos Estados Unidos se seus colegas republicanos não entregarem uma onda eleitoral maciça nessa terça-feira (8). Os democratas, liderados pelo presidente Joe Biden e outros dois ex-presidentes, estão alertando que os direitos ao aborto, a previdência social e até a própria democracia estão em jogo.



"Se você quer parar a destruição de nosso país e salvar o sonho americano, então na terça-feira vote nos republicanos", disse Trump a milhares de apoiadores enquanto fazia campanha no sábado no oeste da Pensilvânia, descrevendo os EUA como "um país em declínio".

"Eu prometo a vocês que, em um curtíssimo período de tempo, vocês serão felizes", completou o ex-presidente sobre outra candidatura à Casa Branca. "Mas primeiro temos que conquistar uma vitória histórica para os republicanos em 8 de novembro."

Três dos seis presidentes vivos deram mensagens sombrias de encerramento de mais um dia de campanha na batalha pelo Senado do Estado da Pensilvânia, entrando no fim de semana final das eleições de meio de mandato legislativo de 2022, o "midterms". Mas as palavras desses líderes políticos ecoaram em todo o país, enquanto milhões de americanos votam para decidir o equilíbrio de poder em Washington e nas principais capitais dos estados.

As urnas em todo os EUA serão fechadas na próxima terça-feira, 8, mas mais de 39 milhões de pessoas já votaram antecipadamente.

Os democratas estão profundamente preocupados com a maioria na Câmara e no Senado, enquanto a liderança de Biden vem sendo corroída em meio à inflação crescente, preocupações com crimes e pessimismo generalizado sobre a direção do país. A história sugere que os democratas, como partido no poder, sofrerão perdas significativas nas eleições de meio de mandato. (Agência Estado/Fonte: AP)